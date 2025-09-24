お笑いタレント・田津原理音（32)が、23日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）にゲスト出演。「R―1グランプリ2023」王者にもかかわらず、「スタートダッシュをミスって焦っている」と明かした。

この日は「思った活躍ができないR−1王者たち」として、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが悩みに答える「ナダル先生の進路相談」として放送。

田津原は「R-1を取った後、記者会見で「僕、平場弱いんです」って自分で言っちゃったんです。そうしたらその後、腫れもの扱いになっちゃいまして、自分の首を締める結果に」と語り「優勝恩恵終わるの大分早かったです。夏頃には何もなかったです」とした。

この日も「陣内智則が嫉妬した男、田津原理音です」と自己紹介した田津原について、R-1で審査員をした陣内智則は「ネタはほんま面白い。R-1で嫉妬するくらい面白かったって。今（自分が）おったからいいけど、いないところでも言うのよ。皆、どうしていいかわからん。番組への入りを間違えることはある」と言うと、田津原は「ちょっと調子に乗っていたってのはあります。チャンピオンイヤーに、がむしゃらにならなかった」と反省した。

これを聞いたナダルは「そこで終わっている感じで言われている。もう終わりなの？ってのがちょっとある。今からでも全然食ってかかれるのに、何をあきらめてもうているのかなって」と言うと「理音はブレーキかかっているところがある。本当はもっとボケたい」と吐露。

さらに、ナダルが「理音はやりすぎの方がいい気がする。それこそR-1で優勝してから特番に呼ばれたときに、ボケまくっていたんですよ。ほんなら、ゆりやんが“1回ちゃんとやろう”って。ゆりやんが見たことも聞いたこともないセリフ。やってしまうくらいかかっちゃう」と言うと、「その時の放送、僕の特番なのに、オンエア見たら、僕1回もボケていなかったんですよ」と、まさかのボケ全カットだったとぼやいていた。