NHK大阪、『BK100年音楽祭』全国放送決定 『ばけばけ』主題歌披露【曲目・概要】
NHK大阪放送局の音楽特別番組『BK100年音楽祭』が、28日午前0時58分から全国放送されることが決定した。
【番組カット】ゲスト出演した『ばけばけ』ヒロインの高石あかり
大阪放送局（コールサイン「JOBK」）の放送開始から今年で100年を迎えたことを記念し、今年6月に関西地方向けに放送された音楽特番。『カムカムエヴリバディ』や『ブギウギ』など、朝ドラの人気楽曲から、懐かしの名物番組のテーマソングなど“BKゆかり”の名曲の数々を、豪華アーティストによる歌とフルオーケストラによる演奏で届ける。
全国放送されるのは、放送時間を拡大・再編集した特別版。放送時間の関係でカットしたトークを追加。さらに、29日からスタートする大阪放送局制作の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を手掛けた音楽デュオ・ハンバート ハンバートがパフォーマンスする。
■曲目
バラエティー生活笑百科のテーマ／全員
365日の紙飛行機／山本彩
カーネーション／田村芽実
ラッパと娘／吉柳咲良
ヘイヘイブギー／吉柳咲良
ふるさと／五木ひろし
モン巴里／真彩希帆
爆発だッ！タローマン〜storia
カムカムエヴリバディのテーマ／金子隆博（Sax）
On The Sunny Side Of The Street／MITCH
バニラな毎日／jizue
宙わたる教室 メインテーマ／jizue
広い河の岸辺 〜The Water Is Wide〜／真彩希帆・石丸幹二
麦の唄／真彩希帆・石丸幹二
その時歴史が動いた エンディングテーマ
笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート（『うたコン』8月26日放送回より）
■放送概要
【放送予定】9月28日（日）午前0時58分〜2時15分（総合・全国）
【司会】高瀬耕造アナウンサー
【歌手】石丸幹二、五木ひろし、金子隆博、吉柳咲良、jizue、田村芽実、真彩希帆、ハンバート ハンバート、MITCH、山本彩（五十音順）
【ゲスト】高石あかり（俳優／2025年後期連続テレビ小説『ばけばけ』ヒロイン 松野トキ役／※高＝はしごだか）
松平定知（元NHKアナウンサー）
【指揮・音楽監督】岩城直也
【演奏】NIPO×日本センチュリー交響楽団、武井努（Sax）、野口明生（イーリアンパイプス）
【編曲】井上一平、岩城直也、金子隆博、栗田信生、jizue、富貴晴美、藤野浩一、三宅一徳
