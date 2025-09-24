『ウルトラマンオメガ』10月放送の場面写真＆エピソード解禁 アユ姉にバレる “オメガ抹殺指令”も
テレ東系6局ネットで放送中の最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』（毎週土曜 前9：00）の10月放送エピソード・場面写真が解禁となった。
【画像】『ウルトラマンオメガ』新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネス登場
ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。それは、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに持つ、“究極”の名を冠したウルトラマン。それまでの記憶を失った宇宙人「オメガ」は、地球人の姿で現れ、「ソラト」と名付けられる。「ソラト」は初めて触れ合う生命体である「地球人」を理解しようと、興味津々に人々を見つめる。ときに出現する巨大生物、ソラトの失われた記憶からよみがえる「怪獣」という言葉。次々と出現する巨大生物「怪獣」を目の前にして、無意識に使命感をかき立てられるソラトは“ウルトラマンオメガ”に変身し、シャープでパワフルな戦いを繰り広げる。
一方、地球人も初めて遭遇する巨大生物と赤きスラッガーで戦う巨人が何者なのかを理解しようと、あらゆる視点からその姿を見つめる。やがて結ばれる「宇宙人と地球人」のバディ。ソラトと平凡な青年。見つめ合い響き合うバディの心を通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか？」の問いに迫る意欲作となっている。「今、目覚めの刻（とき）」。最新シリーズ『ウルトラマンオメガ』に注目だ。
初めて触れる「地球人」を少しずつ理解し、相棒となった青年・コウセイが繰るメテオカイジュウとの息の合った戦いぶりで、次々に登場する強力な怪獣たちに立ち向かうソラト＝オメガの姿が毎週大きな話題を集めている。前後編となる第11・12話では、過去にオメガと相まみえた熱線怪獣グライムが再び出現し、大きな混乱に陥る中、そこへ追い打ちをかける様に、さらに強大な力を持つ爆進細胞怪獣エルドギメラが現れる。傷を負いながらも戦いに挑むソラトとコウセイだが、相棒2人の絆もかつてないほどのピンチに立たされることに…。手に汗握る怪獣たちとの戦いの数々と、毎話観る者を楽しませる、『ウルトラマンオメガ』ならではのコミカルな展開にも目が話せない。
円谷ファンにむけた夢の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』。その前夜祭で発表となったウルトラマンオメガの新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネスが、ついに10月放送に登場となる。パワーアップを遂げるウルトラマンオメガの活躍を切り取った10月放送の場面写真が一挙に解禁となった。
第13話では、エルドギメラとの激闘の最中、コウセイがメテオカイジュウ・レキネスを呼び出す姿をアユムに目撃されたことの説明の仕方に悩むコウセイとソラトの前に、あの友好珍獣が姿を現す。そして、第14話では、ソラトの前に、黒いメテオをもつ謎の男・ゾヴァラスが立ちはだかり、突如襲い掛かる。ゾヴァラスは黒いメテオを使いメテオカイジュウ・ヴァルジェネスを操り、オメガの過去に深く関わる存在として暗躍する。その正体とは一体何者なのか。さらに第16話から『ウルトラマンオメガ』は新たなフェーズへと突入。加速する物語の展開から、ますます目が離せない。
【10月4日放送：第13話「アユ姉にバレちゃった！」】
エルドギメラとの戦いの中で、レキネスを呼び出す姿をアユムに見られてしまったコウセイ。コウセイはソラトと共に、脱線しながらも今までのできごとを思い返し、アユムへの説明の仕方に悩む。アユムが到着し、緊張に包まれた太陽倉庫の中に、1匹の珍客が訪れる!?
【10月11日放送：第14話「オメガ抹殺指令」】
大仁市に黒いメテオを首に掛けた謎の男が舞い降りた。一方その頃、太陽倉庫にコウセイが現場調査で知り合ったウタ サユキが突如訪れる。アユムの師でもある天才科学者のサユキとのマイペースなやりとりも束の間、ソラトの命を執拗に狙う侵略者の魔の手が襲い掛かる…！
【10月18日放送：第15話「守る者たち」】
謎の生命体ゾヴァラスは、黒いメテオを持つメテオカイジュウ・ヴァルジェネスと、オメガの過去に深く関わっていた。怪獣を操る強力な能力を持つゾヴァラスからヴァルジェネスを救うため、ソラトたちはNDFも巻き込んだ決死の作戦を開始する！
【10月25日放送：第16話「怪特隊特務班」】
アユムの師・サユキからの依頼で怪特隊特務班の活動拠点となった太陽倉庫に機材が準備される中、漁港に謎の怪獣が現れる。ソラトたちは新たな装備を手に、その調査へ向かう！
【画像】『ウルトラマンオメガ』新たなメテオカイジュウ・ヴァルジェネス登場
