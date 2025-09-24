◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２３日（日本時間２４日）、マイナーの登板を終えてドジャース本隊に合流した。Ｄバックス戦が行われる敵地・チェースフィールドに姿を見せ、チームの全体練習前に右翼ポール付近のブルペンで入念にストレッチなどを行った。

朗希は５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。

救援陣は９月になってから苦しい状況が続いているドジャース。特に３７歳トライネンは９月０勝５敗で防御率１１・５７、３８歳イエーツも９月防御率７・７１と調子を落とし、コペックは負傷者リスト（ＩＬ）入りした。朗希のメジャー復帰は他の選手との兼ね合いもあるが、昇格となればブルペンの救世主として期待される。

メジャー１年目の朗希はメジャーではすべて先発で８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマーク。マイナーでは７試合に登板（先発５、救援２）し、０勝２敗、防御率６・１０だった。