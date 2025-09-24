お笑いタレント・街裏ぴんく(40)が、23日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）にゲスト出演。「R―1グランプリ2024」王者にもかかわらず、気が付いたらテレビぼ仕事がほとんどなく「気付いたらお先真っ暗」な状態を明かした。

この日は「思った活躍ができないR−1王者たち」として、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが悩みに答える「ナダル先生の進路相談」として放送。

街裏ぴんくは、優勝直後には月15本あったテレビの仕事も、現在は2本あるかないかと明かした。その理由を、芸風がウソ漫談のため、ネタを用意して番組に臨み、「どこでいけるかみたいなのを探るんですけど、みんな、事実ベースでしゃべるじゃないですか。やっていたら、本当に聞かなきゃいけない本筋のしゃべりも聞いていないんですよ」と説明。

「それを繰り返していると、どんどんテレビのお代わりもなくなっていって、自分が自発的にいって笑いを起こせないなと。ってことは、周りの人になんとかしてもらわないとあかんな。と気付いたころにはもうお先真っ暗。テレビに関しては皆無。まだ1年ちょっとしかたっていないんですけど」と語った。

R―1グランプリで審査員を務めたお笑いタレントの陣内智則は「ネタは面白い。大ウソつき漫談、ファンタジー漫談で。でも見ている人はそれに気付かなかったりするよね、ウソをついているのに。バラエティのトークでは求めてないやん。そっち行っちゃったんだ…」と語った。

ナダルも「反応がムズいと言いますか、求められているところで求めていることをするのが仕事。舞台ではそれを求められているのかもしれないですが」と真面目に助言。

さらに「一度言ったんですけど。ウソより正直なこと言った方がええんちゃいます？って。1年くらい前」とダメ出ししたことを明かしたが、その時は「俺は俺のやり方で行くって感じだったんで」と反応がなかったとした。

街裏ぴんくは「軽い感じで目も合わさず言ってきたので、信じられないなって」と言い、ナダルに相談することになった現状について「屈辱…」と吐露していた。

また、お見送り芸人しんいちは、「ピンクさん、本を出した時のサイン会に来たの2人。2人なのに1冊しか売れなかった」と暴露していた。