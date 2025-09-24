◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

「考察」のスプリンターズＳ担当は、ヤマタケ（山本武志）記者だ。サトノレーヴの強さを認めつつ、生粋の穴党は刺客探しを宣言。

記憶がよみがえる。８月下旬、人馬も減ってきた函館競馬場で取材していた。連日３５度以上の酷暑で熱波に包まれた本州と違い、３０度超えはほぼなくカラッとした空気が心地いい。そんななか、ある一頭に目を奪われた。サトノレーヴだ。

筋骨隆々な馬体で歩く姿に貫禄すら感じたが、何より注目は函館にいたことだ。英国遠征明けで、３か月ぶりの今回。暑さを考えると、ＪＲＡ施設では最も過ごしやすいであろう場所から脚慣らしを始めた。抜かりなく、万全を期した立ち上げ。東の名門、堀厩舎の“強さ”を見た気がした。

今秋のＧ１戦線は全体的に核不在で、どこからでも入れそうなレースが多いと思っている。短距離路線はどうか。高松宮記念１着後、香港と英国のＧ１で連続２着だったサトノレーヴの戦績は抜けている。揺るがぬ“１強”との見方が大勢か。

ただ、気になることもある。高松宮記念を担当した今春、過去１０年で国内スプリントＧ１を連勝したのは、１８年高松宮記念＆スプリンターズＳのファインニードル一頭しかいないと書いた。一瞬の判断、わずかなミスが勝負の行方を大きく左右する電撃戦。今回は紛れが起きやすい小回りの中山だ。過去４年は１番人気の連対すらない。

栗東は先週末こそ少し涼しくなったが、それまでは立っているだけで汗が滴り落ちる異常な暑さだった。頭に浮かんできたのは「夏は牝馬」という言葉。ナムラクレアやジューンブレアなど気になる牝馬が多い。春の覇者の壁が絶対ではないと信じ、さまざまな選択肢から刺客を見極めていきたい。（山本 武志）