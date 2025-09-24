¡Ö»¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î39ºÐÂ©»Ò¤ò¶òÃÔ¤ëÎ¾¿Æ¤Î¸ÀÆ°¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¿
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿²¡Àî¹ä¤Î¾×·â¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ´ºÍ¡¦ÎëÌÚ¥Þ¥µ¥«¥º¤ÎÎÏ¤Ç´°Á´Ì¡²è²½¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÁKai¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¡Ö»Ò¶¡¤ò»¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¿²¡Àî¹ä¡¢ºî²è¡¿ÎëÌÚ¥Þ¥µ¥«¥º¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹2¡Ö¿Æ¤È»Ò¤Î»¦¤·¹ç¤¤¡¦¸åÊÔ¡×¤«¤é¡¢²¡Àî»á¤¬Ì¡²è¤ËÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ïÀº¿ÀÊÝ·ò»öÌ³½ê½êÄ¹¡¡²¡Àî ¹ä¡Ë
¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ëÎ¾¿Æ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ§É×¤Ï¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡Æâ¤Ç»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅö½é¡¢Èï³²¼Ô¤äÉÂ±¡¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÉÂ±¡¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬°ì³å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤âÍÑ¤¤¤Æ´ÉÍýÂÎÀ©¤òÌä¤¦Àª¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§É×¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂÐ±þº¤Æñ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ü¤ß¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÉÂ±¡¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î¡Ö»à¡×¤ò´ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ï»³¤Û¤É²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Û¤É²¿ÅÙ¤â¡¢¤½¤·¤Æ·Ú¡¹¤È¡Ö»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹Î¾¿Æ¤âÄÁ¤·¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡Ö¤´°§»¢¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æþ±¡Ãæ¤ÎÂ§É×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿µó¶ç¡¢¡ÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»ý»²¤·¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ò»¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¼÷Ì¿¤ÎÃ»¤¤¤¦¤Á¤Î¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½Â§É×¤ò»¦¤·¤Æ¤«¤é»à¤Î¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¡¢¡Ö»¦¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢»ä¤Ï¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡ÖÀº¿À¾ã³²¼Ô°ÜÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¶ÈÌ³½ªÎ»¸å¤â¡¢²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤òÉÕ¤±¤Æ¤ÏÁêÃÌ¤ÎÏ¢Íí¤ò¤è¤³¤·¤¿¡£Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ø¤ÎµÁÍý¤â¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¶ÈÌ³°ÍÍê¤Ê¤éÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÉã¿Æ¤Ë¹ð¤²¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÉã¿Æ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öº£¡¢¹©ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤À¤¬¡¢·ë¶É1±ß¤¿¤ê¤È¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÍ¿ô¤Î´ë¶È¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¡¢½ÅÌò¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬Æ°¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â§É×¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Éã¿Æ¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â§É×¤¬·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆü¤Î¤³¤È¤ò¡¢¶ËÅÙ¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Î»à¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é¡¢Ê¢¤ÎÄì¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤Ê¤É1¥ß¥ê¤âÆ¬¤Ë¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Î»ä¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§É×¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¸ª½ñ¤«¤é¤âÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤´Î©ÇÉ¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°ìÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¶â¤â¤¦¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤¬¤Ï¤¿¤é¤¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤È»Ò°é¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°é¤ÆÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¶¡¤¬µ¯¤³¤¹¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë»ëÌî¤¬¶¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤â¤Þ¤¿¡¢¾ï¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÌÑÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡39ºÐ¤ÎÂ§É×¤Ï¼ò¤ËÅ®¤ì¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÇÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ò¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢¿Æ¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿Î¾¿Æ¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ²¡Àî¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡½¡½¡£
