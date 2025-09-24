¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé¤¬¥»¡¼¥Ö¿ô¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç¡È¥é¥¤¥Ç¥ë¡É¤ËÊÂ¤Ö¡¡¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Î2»î¹çÏ¢Â³2¥é¥ó¤Ê¤É´°Éõ¾¡Íø ¹âÂ´¥É¥é3¿¹½ÙÂÀ¤â¥×¥í½é°ÂÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü3-0¥ä¥¯¥ë¥È
ÃæÆü¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¹¥Åê¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹201Ñ¤Îº¸ÏÓ¤ÇÍèÆü°ìÇ¯ÌÜ¤Î¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¡£½é²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç°ìÂÇÀèÀ©¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2²ó¤È3²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£
¹¥Åê¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï4²ó¡¢ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤·1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÎÓÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¤Ï4²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤È»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤ò¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¸å¤â¼ºÅÀ¤Ï¤»¤º¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5.1²ó108µå¤òÅê¤²5Èï°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï5²ó¡¢2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¦¿¹½ÙÂÀÁª¼ê¤¬¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢4ÈÖ¤ÎºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ØÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ª²ó¡¢¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£ÀèÆ¬¤Î´äÅÄ¹¬¹¨Áª¼ê¤ò»°µå»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡£ºÇ¸å¤Ï157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤òÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾¾»³Åê¼ê¤Ïº£µ¨44¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¡£µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü»þÅÀ¤Ç44¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¼¥Ö¿ô¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥»¡¼¥ÖµÏ¿¤Î¡Ö46¡×¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤è¤ëµÏ¿¹¹¿·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£