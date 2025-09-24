吉本新喜劇のマドンナとして活躍してきたお笑い芸人・宇都宮まきさん。2021年に、後輩でもあるお笑いコンビ・アキナの山名文和さんと結婚。交際や結婚するきっかけとなったのは、お笑いの大先輩であるトミーズ雅さんやハイヒール・モモコさんの存在がとても大きかったそうです。（全3回中の1回）

【写真】本邦初公開！つき合っていたころに極秘で撮影したウエディング写真（8枚目/全23枚）

「ふたり、つき合ったら？」軽いノリのつもりが…

つき合いたてのころ。山名さんの愛犬・おまめと一緒に2人と1匹でデート

── 吉本新喜劇のマドンナ役として活動されている宇都宮さんですが、吉本興業に入られたきっかけを教えてください。

宇都宮さん：高校3年生のとき、将来の進路を考えたときに、ずっと芸能界に憧れがあったので東京に行こうと思いついたんですけど「大阪でもできる」と、両親の反対があり。芸能人のツテを探すべく両親が遠い知り合いだった、Ｗヤング・平川幸男さんを紹介してもらい、2000年に弟子入りしました。1年間師匠に付いてNGK（なんばグランド花月）に出入りしているうちに、新喜劇を舞台袖から見て「楽しそう！私も入りたい」と思うようになって。それで翌年、超・コネ入社で吉本新喜劇入りさせてもらいました。

──オーディションなしで入れたのは確かに超コネ入社ですね！そして新喜劇でのご活躍以外にもグラビアに挑戦なさったり、大食いキャラとしても有名ですよね。

宇都宮さん：グラビアは同じ吉本のマジシャン・小泉エリちゃんと一緒にカラオケに行ったとき撮影した写真を彼女がSNSにアップしたら、それが目に留まったようで。雑誌『週刊プレイボーイ』さんから「グラビアやってみませんか？」と連絡が来たんです。それで「そんなの若いときにしかできないしやりたいです！」と即答。撮影現場に行くと、新喜劇とは勝手が違う世界に驚きっぱなしでした。きれいに見えるポーズをとるのって本当に難しくて…たとえば、ハイハイのポーズで首をぐっと上げるんですよ。背筋を伸ばした状態で力を入れるので腹筋も使うし手もしびれるし。涼しい顔してプルプル震えてました（笑）。プロのみなさんってすごいんだなって、身をもって知りましたね。芸人ですが、2回もグラビアをやらせていただいたことは貴重な経験でした。

大食いキャラとしては「私、結構食べれるほうかも？」と自覚したのは高校生のとき。友達と行った回転ずしでお寿司を50皿食べたときでした。芸人になってから、先輩のおうちにご飯を食べに行かせてもらったりするうちに「この子よく食べる」って知られてそれが広まり、大食い要員として番組に呼ばれるようになっていって。大食い対決する番組では串カツを186本食べて「すごい！」と言われました。でも、その後、東京の番組にも呼んでもらったんですけど、「ここで成功して東京で売れてやる！」と、気合を入れすぎて緊張していたせいか、収録当日はわずか6本しか食べれなくて…。みんなに「詐欺師」と言われながら新幹線で大阪に帰りました（笑）。

── それは本領発揮できずじまいでしたね。近年は「結婚願望があるのに、なかなか結婚できない！」というキャラも浸透していたので、新喜劇のみなさんや周りの方も宇都宮さんを結婚させようと積極的に応援されていたそうですね？

宇都宮さん：35歳くらいのときから「結婚したい」とメディアでもずっと言い続けてきたのですが全然、結婚できませんでした。テレビのお見合い企画とかにもみずからエントリーしたくらい結婚願望はあったのですが（笑）。新喜劇の仲間も、気にかけてくれていましたね。また、とくにかわいがってもらっているハイヒール・モモコ姉さんは、私に彼氏がいないから、行く先々で男性が独身とわかれば、「あんた！この子とつき合ったってや」と片っ端から声をかけてくれたりして（笑）。「この子な、吉本の宇都宮まきちゃんって言うねんけど、いい子やからつき合ってよ～」って、お店の方にまで勧めてくれたり。とにかく私を結婚させようとしてくれていたんですよ。

── そんな宇都宮さんが後輩芸人のアキナ・山名さんとご結婚されて大きな話題となりました。今ご家族の日常を発信しているYouTubeチャンネルでは仲睦まじい様子が人気を集めていますが、おふたりの馴れ初めを教えていただけますか？

宇都宮さん：すべてはトミーズ雅さんのおかげなんです。当時、関西の『せやねん！』という土曜日の生放送番組に山名くんのお笑いコンビのアキナと私がレギュラーで出させてもらっていたんです。山名くんは仲のいい後輩であり、共演者という関係でした。それがある日の本番前、みんなでしゃべっていたら、雅さんが「この番組で独身なのは、もうまきちゃんと山名だけやからつき合ったらどうや？」って、軽いノリでおせっかいなオジサンみたいな感じで言ってきて。だから「私は全然いいですよ！」と答えたんです。

私としては、山名くんが「僕は絶対嫌ですよ～」と返して、雅さんが「おー！まきちゃんフラれたなぁ」っていうお笑いのオチの流れだろうと思っていたら、山名くんが「え！僕もいいですよ」って言ったんです。思っていた答えと違ってびっくり。「ボケたりしないんだ！」と思ったんですが（笑）。まあ、ボケで「僕は、嫌です！」と言ったら私が傷つくだろうなと思ってくれたのかもしれません。山名くんの優しさを感じました。

そんな流れで、雅さんも「ふたりともええなら、もうつき合え！」と。ちょうどそのときアキナがM-1グランプリで決勝に行くことが決まっていたときだったので、「M-1終わったらデートや！」と雅さんに言われました。

初デートは山名さんちで年越し＆おせち

── 最初のデートはどういうきっかけで行くことになったのですか？

宇都宮さん：ちょうど年末だったんですけど、テレビ番組本番のCM中に山名くんが「僕、犬とふたり暮らしなのにお正月のおせちを2人前買っちゃったんですよ」と私に言ってきたんですよ。「それって食べに来いって言ってるのかな？」ってずっと考えちゃって。本番終わりに「じゃあ、おせち食べに行こうかな？」って言って、おじゃますることに。山名くんが飼っている愛犬と私たちふたりで、ものすごく楽しく過ごして「じゃあまた遊ぼう」っていう感じになって…。

コロナ禍だったので、会うのはもっぱらおうちだったんですけど、料理を作ったりして何回か遊んでいるうちに「すごくいい子やな」と思うようになってきたんです。もともと友達だったこともあり、一緒にいても緊張もないし、楽しいし、おもしろい。なのにこのままずっと遊んでるだけでもなぁ…と思うようになって。「あの、もしよかったらちょっとお試しでつき合ってみない？」と、私から切り出したんです。

「お試し」と言ったほうが断りやすいだろうし、向こうが1歳年上なんですけど、吉本興業では後輩になるので「先輩のパワハラ」と言われても嫌だなと思って。そしたら、「え、つき合います！」って（笑）。そこからつき合うことになり、半年後に結婚しました。

── 半年で結婚を決めるというのもスピーディでしたね？

宇都宮さん：そうですね。芸人同士だったので、結婚したら堂々とデートできるなあ…という思いが強かったんです。あと、実は、つき合ってすぐのころ、もしかして山名くんが結婚を意識してくれてるのかな、と思うような出来事がありました。

婚約も何もしていないのに、ふたりでウエディングフォトを撮ったことがあったんです。知り合いの結婚式のお祝いのお返しに、カタログギフトをいただいたんですが、「これもらったんだけど、山名くんはなにか欲しいものある？」って渡したら、ウエディングの衣装で撮影ができるプランを選んできたんです。「え？これを選ぶってことは？」と…。結婚への意識が俄然あがりました。

撮影の予約をしたときも、撮影スタジオの方につき合ってることがバレたらいけないと思って、「これはちょっと友達の結婚式で、コントで使うやつを撮るんですよ～」なんて言いながら、和装で撮影しました。私たち結婚式はしていないんですけど、撮影で結婚式を疑似体験できましたね。でき上がった写真を選んだときも「いいな」と思う写真がふたりとも全部一緒で、「ここまで感覚が合うって…うれしい！」って思いました。

「雅にだけは絶対に言ったらあかんで？」

トミーズ雅さんにサプライズで報告

── おつき合いしていることは秘密にされていたんでしょうか？

宇都宮さん：はい。私たちがつき合ってることはお互いひとりにだけに言おうということになったんです。山名くんは「俺は相方の秋山くんにだけ」って言うから、「私はハイヒール・モモコ姉さんに」ってことで、それぞれが1名を選んで報告しました。秋山くんも「めっちゃいいやん！」って、喜んでくれて。私もモモコ姉さんにご飯に連れて行ってもらったふたりきりのときに「実は山名くんとつき合うことになりました」って言ったら、もうめっちゃ喜んでくれました。

「山名は悪いうわさも聞いたことがないし、めっちゃいい子やと思う。何よりお互いひとりずつ誰かに言おうとなって、あんたが『モモコ姉さんに言う！』ってなったとき、もし遊びやったら『モモコ姉さんには言わんといてくれ』って言うと思う」と。「1期生の大先輩に言うことをOKした時点で本気やと思うし、結婚も考えてると思うわ。よっしゃ、わかった。もうこうなったら1日でも早く結婚できるように、山名に会うたびに、プレッシャーかけるわ」と言ってくれました（笑）。

── ハイヒール・モモコさんの応援も結婚のあと押しになったんですね。

宇都宮さん：はい。モモコ姉さんは舞台袖でアキナと遭遇するたびに山名くんのお腹をグーパンチしながら「早よせい！早よせい！」と言ってくれたみたいで。山名くんは何のことかわかってなくて「オレ、今日モモコ姉さんに『早よせい！』って言われて殴られてんけど、舞台の時間が長かったのかなぁ？」って言ってました。全然、わかってなかったですね（笑）。

でもそういう応援のおかげで半年という短期間で結婚することができたんです。ちなみにつき合うことになったと報告したとき、モモコ姉さんから「あんた、絶対に雅にだけはつき合っていることを言ったらあかんで？あの子、悪気なくうれしかったら秘密と言っても言っちゃうからね」と、釘を刺されました（笑）。

以前モモコ姉さんが生放送のときに「今日、私、体調悪くて、ちょっとふらつくことがあると思うけど、そっとしといてな？生放送やし、見てないことにしといてな？」って雅さんに念を押したそうなんです。そのときに雅さんは、「よし、わかった。俺は絶対言わへんから」と。でも、いざ本番になると心配になっちゃって、「モモコ、体は大丈夫か？」って言っちゃった、という事件があったそうで…。素直で隠せない人なので、雅さんには最後の最後まで内緒にしてました。

── いきなりふたりの結婚を知ったとき、トミーズ雅さんは驚かれたでしょうね？

宇都宮さん：そうですね。雅さんとモモコ姉さんに婚姻届の保証人になってもらいたくて、モモコ姉さんと一緒に雅さんのご自宅に行ったんです。そこで「実は、彼氏できたんです」ってまず報告しました。そしたら、めっちゃ喜んでくれて「彼氏をすぐここに呼べ！」って言い出したんです。まあ、そう言ってくれるだろうなと思っていたので、雅さん家の前で山名くんには待機してもらってたんですよ（笑）。

「きっと雅さんがそう言ってくれると思って実はもう呼んでいます。会ってくれますか？」って言って、山名くんが入ってきたんですが、「ええ!? そんなんええって！」と、冗談だと思って最初は信じてくれなかったんです（笑）。雅さんの前で婚姻届けを開いたときにやっと「ホンマか？」と大号泣してくれました。「本当に、雅さんのおかげなんですよ。私たち雅さんのことを陰で『キューピットちゃん』って呼んでました」って、保証人をお願いすると「書いたる、書いたる（泣）」って大喜びで書いてくれました。

人生を変えたおせっかいに感謝

番組内で結婚を報告！

── トミーズ雅さんもご自身の言葉がきっかけでおふたりが本当に結婚することになり、うれしかったでしょうね。世間には番組で結婚報告なさったそうですね？

宇都宮さん：婚姻届を出したのが7月24日なんですけど、その日『せやねん！』の生放送で、「実は結婚しました。婚姻届を今朝出して来たんです。相手はこの人です」と、山名くんが出てきて発表しました。実は出演者の方へは事前にお伝えして全員知ってたんですけど、トミーズ健さんにはドッキリで秘密にしていたんです。健さんも雅さんと同じ反応で「は!? ええって、もう…」と冗談だと思って信じず、本当だと知って「ほんまか!?」って。めっちゃ喜んでくれました（笑）。

── コンビで同じ反応なさったのもおもしろいですね。ほかの芸人さんたちも、素敵な芸人夫婦の誕生に祝福ムードだったのではないでしょうか？

宇都宮さん：新喜劇のみんなもすごく喜んでくれました。見取り図の盛山くんはインスタで「こんな関西中が喜ぶカップルいないですよ！」と、書いてくれて。千鳥のノブさんも「このふたりが一緒になったらパワースポット間違いないな」と言ってくれました。音楽番組をやっていたので、氣志團の綾小路翔さんからも「最後までキリがないくらい幸せになってね」と、お祝いの言葉をくれたり、Perfumeの3人も「おめでとう～！」とビデオレターを送ってくれたり、本当にうれしかったです。

── 山名さんと結婚することになるとはご自身も想像してなかったのではないでしょうか？

宇都宮さん：お互い恋愛感情ゼロの同じ会社の先輩後輩だったので、家族になってもいまだになんかちょっと「あれ…？家に山名くんがおる…？」みたいな不思議な感覚になることがあります。「もしあのとき雅さんがおせっかいオジサンしてくれなかったら私はどうなってたんやろ？」と、怖くもなります。

あのときの雅さんのひと言がお互いの気持ちに火をつけてくれたことに本当に感謝です。みなさんに言えることがあるとしたら「運命の人は案外近くにいるかもよ？」ってこと。そして、私みたいに誰かのひと言がきっかけで、こんなに人生変わった人もいるんだよっていうことをお伝えしたいですね！

2022年に長男、2023年に次男が生まれ、年子の子育てに奮闘中の宇都宮さん。のびのびと何でもやらせてあげたいと思っているのに、「あと片づけが大変だから」などと自分の都合や気持ちで「ダメ」と言ってしまったことを反省するなど、日々、自問自答中。宇都宮さんの幼少期の貧乏生活経験や吉本新喜劇での学びをヒントに、「山名家流の子育て」を模索しているそうです。



取材・文／加藤文惠 写真提供／宇都宮まき