多くの人が信じる「武漢市場起源説」は、「研究室流出説」を払拭できないのか…公表されたWHOの「新型コロナ起源」報告書から「脱退や署名拒否のメンバーが続出」した、本当の理由

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は、どこからどのようにやってきて、パンデミックを起こしたのか。以前の記事〈トランプ政権がさらに「混迷」させる…感染爆発から5年経っても特定されない新型コロナの起源…有力な「容疑者を煙に巻く」暗澹たる理由〉では、起源論争を過去に遡って紹介した。

その後、2025年6月27日にWHOの「新病原体の起源に関する科学諮問グループ（SAGO）」が新たな報告書を公表した。

SAGOは2021年11月に設置された組織で、世界各国の専門家27人で構成されている。日本からは、感染症の専門家である西條政幸さん（現・札幌市保健福祉局医務・保健衛生局長）が参加していた。

第1期のSAGOは、この報告書の発表をもって解散し、WHOは第2期のメンバーを公募している。

今回の報告書をおおざっぱに要約すれば、「入手可能な科学的証拠のほとんどは、おそらくコウモリから、あるいは中間宿主を介した動物からヒトへの感染を支持している」となる。

つまり、これまでどおり「自然由来説」を支持しているわけだが、最初のヒトへの感染が、いつ、どこで、どのようにして起きたのかは相変わらず不明のままだ。研究室からの「流出説」についても、「それを排除することも、証明することもできない」との立場を維持している。

「論争の火」に油を注いで

一方、米国のトランプ大統領は4月にホワイトハウスのホームページに新たなサイトを立ち上げ、論争の火に油を注いだ。

トップページには大きく「LAB LEAK（研究室流出）」の文字が踊り、トランプ大統領がその真ん中に立って正面を見据えている。下には「THE TRUE ORIGIN OF Covid-19」の文字が添えられている。

つまり、新型コロナウイルス（Covid-19）の起源は中国の研究所からの流出である、との持論を改めて強調するページなのだ。

SAGOの報告書はその「火消し」ともいえる内容となっているが、それでも委員会の議論に批判的なメンバーの一人が6月に辞任、3人が報告書の執筆者として記載されないよう要請したという。

背景に何があるのだろうか。

トランプ政権の主張

ここではまず、米ホワイトハウスのホームページから、トランプ政権の主張をみていくことにする。

その主張は、2024年12月に共和党主導の「米下院特別小委員会」がまとめた報告書に沿ったもので、それ自体に目新しいものはない。

【1】新型コロナウイルスは自然界にない生物学的特徴を持っている。

【2】データによると、すべての新型コロナの症例はヒトへの1回の感染に起因している。これは、複数のウイルスが同時にヒトに漏れ出した過去のパンデミックとは異なる。

【3】武漢には中国有数のSARS研究施設があり、ここでは不十分なバイオセーフティレベルの下で「機能獲得研究」（遺伝子改変と生物の機能強化）がおこなわれていた歴史がある。

【4】武漢ウイルス学研究所の研究者らは、2019年の秋、新型コロナが生鮮市場で発見されるより前に、新型コロナに似た症状を呈していた。

【5】自然由来の証拠があれば、科学的手法によってすでに表面化していたはずだが、そうなっていない。

やり玉に挙げられた人物

このページではさらに、米政府の首席医療顧問を務めた元国立アレルギー・感染症研究所所長のアンソニー・ファウチさんをやり玉に挙げている。

「ネイチャー・メディシン」誌に掲載された研究室流出説に否定的な書簡が流布したのは、ファウチ氏が後押しした結果である、との主張だ。

また、前回の記事で紹介した米国の非営利研究団体「エコヘルス・アライアンス」についても、「中国・武漢で危険な『機能獲得研究』を実施するため、米国の税金を流用した」「下院の特別小委員会の調査を妨害した」と批判している。

「機能獲得研究（GAIN-OF-FUNCTION RESEARCH：GOF）」は、遺伝子改変によってウイルスなどの微生物に新たな機能を加える研究のことだ。

ただ、これらの主張に対しては、ファウチ氏もエコヘルスも否定していて、平行線のままだ。

SAGOの報告

では、SAGOの報告はどうなっているだろうか。

ちなみに、SARS-CoV-2の起源については、2021年3月にWHOの国際共同調査チームが中国武漢で実施した調査の報告書を公表している（このときは国立感染症研究所の前田健さんが参加していた）。

SAGOはこれを引き継ぐ形で2021年11月に設置され、2022年6月9日に予備的な調査結果と勧告を公表した。

今回の報告はこれらをふまえてはいるが、現地調査などを追加したものではなく、「公表された科学論文や報告書、入手可能な情報や報告書、SAGOに提供された科学的プレゼンテーション、2021年11月から2025年6月にかけてSAGOが非公開会合でおこなった専門家による議論に基づいて、評価を更新したもの」となっている。

ジャーナリストとも面会し、彼らが取材活動で得た未発表の情報についても聞いたという。

4つの仮説

SAGOが検討したのは、これまでも取り沙汰されてきた以下の仮説だ。

【1】野生動物から直接、あるいは中間宿主を介してヒトに伝播した「自然発生説」

【2】野外調査を通じた、またはバイオセイフティ違反に起因する、実験室関連の偶発的な事故による「流出説」

【3】冷凍の輸入品をを通じて市場に持ち込まれたとする「コールドチェーン説」（これは中国が主張している考えだ）

【4】実験室で意図的に操作されたウイルスによる「遺伝子操作説」。

このうち「仮説3」と「仮説4」については、それを裏付ける新たな証拠が得られていないことから、現時点では対象外としている。追加の証拠が得られた場合に再評価するという。

では、「自然発生説」と「研究室流出事故説」はどうか。

SAGOは「自然発生説」と「研究室流出事故説」という2つの仮説を、さまざまな観点から改めて検討している。

その中には、巷で言われながら真偽のわからない情報についての検証も含まれる。

主な論点をみていくことにしよう。

「いつ」「どこで」流行が始まったか

新型コロナについては、中国での流行が明らかになる前に、海外で感染が起きていた可能性が取り沙汰されてきた。

たとえば、イタリアでは2019年の10月と11月に、フランスでは2019年12月に、保存されていた臨床検体からSARS-CoV-2の中和抗体が検出されたという報告がある。

これが事実なら、中国武漢の華南海鮮市場での流行発生以前に他国で流行が起きていた可能性がある。

そこでSAGOは、これらの臨床検体の残りを使って、オランダの独立した研究機関に検証してもらったが、中和抗体は確認できなかったという。

これ以外にも、中国で感染が始まる前に他国で臨床検体や下水からウイルスの遺伝子を検出したといった報告があるが、いずれも再確認されていない。

パンデミックが中国以外の別の場所で始まったとの仮説は、今のところ検証されていない、ということになる。

これを確認するには、中国を含め世界中で保管されているサンプル、廃水、臨床検体の分析を続けることが必要になる。

市場は流行の発端か

では、自然発生説が正しいとして、SARS-CoV-2が動物から人に飛び移った現場は、武漢の華南海鮮市場なのだろうか。

2019年12月に報告された症例のすべてに「市場との直接関係があった」とはいえないが、2019年末の時点で、同市場でSARS-CoV-2に感受性のある生きた哺乳類が販売されていたのは間違いない。さらに、初期の感染者のほとんどが市場周辺に集中し、動物や動物製品、市場の訪問者と接触した可能性があったことなどから、「市場が重要な役割を果たした」という説をSAGOは支持している。

ただし、最初のヒトへの感染が始まった正確な時期と場所は依然として不明で、最初の動物からヒトへの「漏れ出し」の場が市場なのか、あるいは市場に動物を供給していた農場なのか、といった点については、「現時点では判断できない」としている。

一方、SAGOは、華南海鮮市場で集められた環境や動物のサンプルの分析結果を、「ここで動物からヒトへの感染が起きた可能性を示唆する最も説得力のある証拠」とみなしている。

前回の記事でも取り上げたが、この分析のもとになっているのは、中国疾病予防管理センター（中国CDC）のメンバーが、2020年1月1日から3月30日の間に市場内外で採取した動物や環境サンプルだ。

このサンプルのデータを国際チームが独自に分析したところ、タヌキ、シラガタケネズミ、ハクビシンなど、SARS-CoV-2に感受性のある動物のミトコンドリアDNAが検出された。

特に、タヌキとシラガタケネズミの遺伝子の痕跡は野生動物を扱っていたエリア全体に広がり、サンプルの一部にはSARS-CoV-2の遺伝子断片が大量に含まれていた（DOI: 10.1016/j.cell.2024.08.010）。

このように、“状況証拠”は流行の発端が華南海鮮市場であり、感染の増幅の場となったことを示している。しかし、ここが実際にヒト集団への最初の流出と拡大の場だったのかどうかを結論付ける直接的証拠は示されていない、というのがSAGOの見解だ。

ただ、パンデミックの発端がどこであれ、その上流にはSARS-CoV-2の前段階である祖先（前駆）ウイルスがいるはずだ。

では、その「捜索」はどこまで進んでいるのか。

新型コロナに最も近いウイルス

SARS-CoV-2の自然宿主や中間宿主はわかっていないものの、さまざまなコロナウイルスがコウモリ由来であることは広く認められている。

これまでに見つかったコロナウイルスの中で、SARS-CoV-2に最も近いウイルスは、ラオスで2020年に検出されたコウモリのウイルス「BANAL-52」で、ゲノム配列で96.8%の相同性がある。

2013年に中国でコウモリから検出された「RaTG13」にも96.1%の相同性がある（これは武漢ウイルス学研究所のチームが採取したウイルスで、一時は流出説を支持する人たちが状況証拠としていたものだ）が、これらはいずれも、SARS-CoV-2の直接の祖先と考えるには違いが大きすぎるのだという。

自然由来説を補強するには、さらにSARS-CoV-2に近いウイルスを発見する必要がある。

「人為的操作」の証拠？

その際に、1つの決め手となるのが、SARS-CoV-2が備えている「独特の特徴」を持つ自然界のウイルスを見つけられるかどうかだ。

SARS-CoV-2には、2003年に流行したSARSのウイルスや、これまで知られているコウモリのSARS-CoV関連ウイルスとは異なる、以下のような2つの特徴があるといわれてきた。

【1】細胞表面にある「ACE2（アンギオテンシン変換酵素II）受容体」に結合する部位の変異によって、ヒト細胞への結合が最適化されている。

【2】ウイルス表面にあるスパイクたんぱく質に、「フーリン（furin）」とよばれるヒトの酵素によって切断される部位がある。感染の成立に重要な役割を果たすが、SARS-CoV-1やコウモリのSARS-CoV様ウイルスにはこれがない。

このうち、特徴2の「フーリン切断部位」は、当初からSARS-CoV-2の遺伝子操作説を支える「状況証拠」として取り沙汰されてきた。SARS-CoV-2の近縁ウイルス（βコロナウイルスの仲間）にはこれまで、この部位は発見されていないからだ。

ホワイトハウスのホームページが「研究室流出説」の根拠として挙げている「新型コロナウイルスは自然界にない生物学的特徴を持っている」という指摘は、このことだろう。すなわち、「仲間のウイルスに見当たらないフーリン切断部位があるのは、人為的に操作された結果だ」との主張だ。

しかし、フーリン切断部位は、他のヒトコロナウイルスや動物のコロナウイルスの仲間にも存在する。自然組換えを通じてSARS-CoV-2がフーリン切断部位を獲得した可能性がありうることから、「自然進化で説明できる」というのがSAGOの立場だ。

特徴1についても、ヒトのACE2受容体を細胞侵入に使うウイルスが2025年に中国のコウモリから見つかっている（DOI: 10.1016/j.cell.2025.01.042）。これはMERS（中東呼吸器症候群）の原因ウイルスの仲間だ。

ラオスのコウモリ由来のウイルスも、受容体結合部位がSARS-CoV-2とよく似ていて、ACE2受容体を介してヒト細胞に侵入する能力があるという。

これも含め、SARS-CoV-2が持つ特徴は自然界で生じても不思議はない、というのがSAGOの見方だ。

なお、自然界での組換えや変異によって動物のウイルスが人間界でパンデミックを起こす典型的なケースはインフルエンザだ。拙著『インフルエンザは征圧できるのか』から、関連する部分を公開したので参照してほしい。

2度起こった「飛び移り」

ゲノム解析の結果は、SARS-CoV-2の系統が2度にわたってヒトに飛び移ったことも示している。

2020年初頭に華南海鮮市場で採取された環境サンプルには、SARS-CoV-2の2つの系統（A系統とB系統）が確認され、このうち当初「武漢株」とよばれたB系統が世界に広がっていった。

B系統によるヒト感染は、A系統によるヒトへの最初の感染より数日から数週間早く、2019年11月18日頃に発生したとの推定もある。

ちなみに、日本でも感染初期にはA系統とB系統の両方が検出されていたが、その後A系統は姿を消し、B系統が拡大していったという。

ここから推察されるのは、複数の動物集団で系統が異なるウイルスの感染が進行していて、そこから複数回、ヒトに感染する事象が起きた、ということだ。

これは、「すべての新型コロナの症例はヒトへの1回の感染に起因している」とするトランプ政権の見解とは異なる。

「バイオセイフティー」は十分だったか？

武漢の研究所でのバイオセーフティやバイオセキュリティについては、潜在的な脆弱性があり、それが生物封じ込め違反につながったとの可能性も指摘されてきた。だが、これもまた、直接的な証拠が示されているわけではない。

2019年後半からの同研究所のスタッフの健康状態を正式に調査する機会がなく、研究所でバイオセーフティやバイオセキュリティに関わるなんらかの事故が起きた可能性を評価することはできない、というのがSAGOの立場だ。

バイオセーフティやバイオセキュリティ問題も含め、SAGOは米ホワイトハウスのホームページのもとになっている「米下院特別小委員会」の報告も検討している。その評価は、「実験室または研究関連の事故によって発生した可能性を裏付ける新たな証拠や科学的事実は示されていない」というものだ。

SAGOは、新型コロナウイルスの起源を突き止めるにあたって大きな障害となっているのは「データ不足」である、と繰り返し指摘している。

では、どのようなデータがあれば、新型コロナの起源に迫ることができるのか？

不足しているデータ

SAGOは、必要な追加情報として次のようなデータを挙げている。

パンデミック初期における約500人の中国の感染者のウイルス遺伝子配列情報。

武漢の華南海鮮市場やその他の生鮮市場で販売されていた動物の供給源、場所、サンプル採取や検査方法に関するより詳細な情報。違法な取り引きを含む。

武漢ウイルス学研究所や武漢にある中国CDCの研究所における研究やフィールド調査に関する情報、職員の健康記録、バイオセーフティおよびバイオセキュリティに関する情報。

こうした情報が提供されないかぎり、SAGOは信頼性のある結論を導くことはできず、中国だけでなく、その他の関係する国や機関がさらなる情報を開示することを求めている。

メンバーの辞任と署名辞退

では、SAGOメンバーの辞任や署名辞退はなぜ起こったのか。

報告書によれば、27人の委員のうち、ブラジル出身のメンバーが辞任し、中国、ロシア、カンボジア出身の3人が報告書に著者として名前を掲載しないよう求めたという。

6月に辞任したブラジルのオズワルド・クルス財団の分子寄生虫学者カルロス・モレルさんは、「サイエンス」誌のニュース記事で次のような見解を表明している。

〈研究室流出説は諜報機関が支持する政治的立場であって、SAGOがそれに焦点を当てたことで委員会の使命が損なわれた。大学やWHOがあらゆる種類のフェイクニュースによって攻撃されている今、世界の健康と科学にとってきわめて重要な時期であり、自分はブラジルでの職務にフルタイムで専念することでより役立つことができる〉

報告書に名前を出さなかった3人の決断に関しても、政治的な理由も含め、さまざまな背景があるのだろう。

この状況について、西條さんは次のように話す。

「メンバーは、科学者として独立して意見を述べることになっていますが、それぞれに立場があります。報告書に署名しなかった人がいるということは、さまざまな議論があったことの証しであり、むしろ健全だと思います」

日本はアジアのネットワーク作りに貢献を

西條さん自身は、報告書についてどう考えているのか。

「サイエンティストとしてこの分野を研究し、2003年のSARSの時から対応してきた経験から、『自然発生説』が理にかなっていると思います。海鮮市場を源に流行が起きているというデータにも説得力があると考えています。これは、SARSの場合と同じ構図です。

ウイルスがその地域の自然界に存在するということだけで、そこで流行が起きるわけではなく、動物が持つウイルスに人間が意図せず感染する生活環境があって、流行が起きるのです。リスクは、社会のあり方と密接につながっています」

ただし、「流出説」の蓋然性はきわめて低くても、完全に否定するだけの科学的な根拠がないために、可能性を残した内容となっているという。

では、日本が今後、この分野で貢献できるのはどういうことだろうか。

「最近では、中国は世界に先駆けて比較的多くの新興ウイルス感染症を最初に見つけている国です。SARSも、高病原性鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染も、日本でも感染例が増えているマダニによる重症熱性血小板減少症候群（SFTS）も、そうです。中国からは感染症のトップジャーナルに掲載されるような論文も数多く出されています。

多くの新興感染症がアジアで起きることを考えると、日本は中国や韓国とも協力し、この分野でアジアのネットワーク作りに貢献するといいと思います」

起源論争を超えて、次のパンデミックに備えることが大事なのだ。

