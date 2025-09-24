夜の光景を知っていたら信じ難い。赤潮の、まさかの正体…じつは、海洋表面は独自の生態系が築かれている。泡の一粒、一粒に封じこまれている、驚愕の世界

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

今回は、前回の森林に続いて、海洋の微生物と、大気に舞い上がる方法についての解説をお届けします。じつは、海洋表面は注目の生態系なのです！

幻想的なヤコウチュウの、意外な仕業

大気に飛び出す海洋微生物はその大半がプランクトンです。遊泳能力が低く、海水中を浮遊する生物は、すべてプランクトンと定義されます。プランクトンは主に細菌や原生生物が占めますが、大型生物で自泳できないクラゲなども含まれます。

プランクトンは植物性と動物性に分けられ、真核の微生物であれば主に原生生物に属します。海だとケイ藻や渦うずべん毛藻、ラフィド藻、べん毛虫などが代表格です。こうした原生生物のプランクトンは、栄養と水温、海水の流れなどの環境条件が揃うと爆発的に増殖し、水の華といわれる「ブルーム」を引き起こします。

このブルームで海水が変色するのが赤潮です。特に、春先の海を真っ赤に染める赤潮は、ヤコウチュウが原因です。ヤコウチュウは、夜間には蛍光を発するので、この赤潮が発生した海岸に打ち寄せる波は青白く光って見えます。この幻想的な雰囲気と裏腹にヤコウチュウは獰猛（どうもう）で、自分より大きな微生物であっても、細胞外に袋を出して包み込んで食べ、大量増殖します。

ヤコウチュウに限らず、ケイ藻、渦毛藻、ラフィド藻など他のプランクトンも赤潮現象を引き起こし、種によっては赤色ではありません。ケイ藻のブルームは、落ち着いたダークブルーに海を染め、海の色が少し深い青みを帯びるくらいです。ところが、この深い青みを演出するケイ藻は、冬の海で空気中に舞うくらい「躍動」します。

特に日本海の冬の風物詩として知られる「波の花」は、 大きいと野球ボール大にまで成長します。 生物に由来する大気粒子は、総じて「バイオエアロゾル」と呼ばれますが、こうなると、大気微生物を中心とした超特大のバイオエアロゾルといえます。

目に見えるほど海の泡が宙を舞うのは特殊な例ですが、穏やかな海のさざ波やうねりであっても、泡を利用して大気微生物が発生します。海では、海水表面に集まる微生物が、泡となり、大気へと飛び立ちます。

海洋表面のマイクロレイヤー

生物が死ぬと、細胞残渣（ざんさ）の有機物は、密度が小さいため海水表層へと浮上し、海面を膜で覆います。ラーメンを食べる時、豚の背脂などはスープの上を漂っていますよね。この背脂と似たような成分が、こうした生物の死骸から放出されます。生物由来の有機物の膜は、海の表面を漂い、海面を覆う厚さ数μmの「マイクロレイヤー」という層を形成します。

豚の背脂を好む人がいるように、微生物も、海洋表面を漂う有機物粒子に好んでとりつき、それを栄養として増殖します。海洋表面には、恒常的に有機物粒子が浮遊し集まり、数μmの層には、微生物細胞や死骸・残渣が凝集するわけです。

マイクロレイヤー直下は、充分な太陽光を使って光合成微生物が増殖しやすく、有機物は絶え間なくマイクロレイヤーへ供給され、微生物の活性が維持されます。沿岸海域に近いと、河川水 による有機物供給も伴い、マイクロレイヤーの微生物量も増えます。

よって、マイクロレイヤーには、海水中とは異質の微生物生態系が築かれ、近年、海洋微生物学者の注目が集まっています。

泡とともに舞い上がる

マイクロレイヤーは大気に接触しているため、大気中に舞い上がれば、即座に大気微生物になります。ここでは、「泡」がエアロゾル化の起動力になります。

岸辺なら打ち寄せる波で泡が生じ、外洋でも海流によって波がぶつかり合って泡が発生します。穏やかな海では、泡自体は、シャボン玉のように空気中に放出されませんが、泡がはじけると空中を舞う水滴になります（図「マイクロレイヤーから飛び立つ微生物」）。泡が壊れる瞬間、泡の膜の一部が、水面から離れたところで縮み、粒状化し、そのまま水滴として空気中を漂うわけです。

一粒の泡から生じるエアロゾルはわずかでも、海洋全体では膨大

生体由来の界面活性剤がマイクロレイヤーに含まれているため、海面でも泡の形成を促します。

太古のせっけんは動物の死骸を煮て灰を加えてつくられていました。この理由は、生体成分から生じた界面活性剤である脂肪酸が泡立ちを良くして、汚れ成分である油を泡の膜にとじこめ除去してくれるためです。マイクロレイヤーも、プランクトンの死骸を多く含むのでよく泡立つわけです。

放出されたあと、微生物が濃縮された海水滴は風に流され、気流にのって上昇します。一粒の泡から生じるエアロゾルはわずかですが、海洋全体で生じる泡の数は膨大であり、海面の泡は海からの主要な大気微生物の発生源となっています。

