なんと、長野の山奥に「謎のしょっぱい秘湯」が湧く…じつに、数十億年の地球の歴史がはさまっている、タイムカプセルのような地層「海成層」の正体

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

今回は、記録が残されていない、地質時代の地球のことがどうしてわかるのか、その手がかりを探してみます。海に関しては、海成層という地層が、大きなヒントを与えてくれるそうです。どんな地層で、どのような手がかりが残されているのでしょうか。 この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。

＊本記事は 『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

不可能に近い…地質時代の復元

海洋の化学成分に大きな影響を及ぼす大気、陸、そして生命というすべての役者がそろいました。地球ではこれから、これらの相互作用によって、それぞれが進化を遂げて現在見られるような姿に変わっていくのです。これが、前回の記事でも少し触れた「共進化」です。

それにしても、30億年以上も前に起きたことがどうしてわかるのか、不思議に思われる読者も多いと思います。ここで、少しその方法について説明しておきましょう。

たとえば「考古学」という分野は、人間やそれに関わる環境などを過去の記録や証拠をもとに復元して、過去に人間がどのような生活を送っていたのかを明らかにします。

しかし、地球史において直接的な記録や証拠が残っているのは、地球カレンダー上では大晦日の最後の一瞬にすぎません。それ以前の長い「地質時代」の復元が考古学のように可能になればどんなにすばらしいか。それは誰しもが思うことであり、そこにはロマンチックな響きさえあります。

海に面していない国の製塩工場

しかし、太古の海を探ろうにも、海水はすでに残っていません。海水そのものを使って調べることはできないのです。地層の中にはまれに過去の海水が残っている場合もありますが、周辺の堆積物と反応しているので、もはやその当時の海水ではありません。

では、ほかにどのような方法があるのでしょうか。

たとえばインドシナ半島にラオスという国があります。ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、中国に囲まれた、海に面していない国です。この国ではどのようにして塩を採っているのか、ラオスを訪問した際に塩の工場を見学したことがあります。

そこでは地下深くの地層にボーリングを打って地下水を汲み上げ、それを釜で茹（ゆ）でて塩を採っていました。

ラオスがある場所は過去には海であり、海にたまった海成層という地層が厚く地表を覆っているため、その地層の中にトラップ（貯留）されている過去の海水から塩が採れるのです。こうして得られた塩は現在の海の塩ではないので、成分に違いがあるものと思われます。

信州に残る「塩の地名」が語る、いにしえの日本列島

あるいは、長野県に大鹿村というところがあります。ここには温泉があるのですが、それは食塩泉です。大鹿村は中生代の地層からできていて、もともとは海にたまった地層、つまり海成層です。そのため砂や泥の間には海水が存在していて、長い時間を経てそれが蒸発して岩塩となり、地層にはさまれたと考えられます。この岩塩が地下水に溶けて温泉として湧き出してきたのが、大鹿村の温泉なのです。

温泉には「鹿塩（かしお）」という名がついています。この地域には中央構造線*という日本列島でもっとも大きな断層が走っていて、そこから派生した断層がたくさんあります。それらの断層は地下水が通りやすく、地下からの水を地表へ運ぶ通路になっています。

＊「大鹿村を通る中央構造線」参考記事：「これはスゴイ」日本列島をつらぬく大断層がはっきりわかる…！「3000万年の列島史が露出」する奇跡のスポット

山中で湧き出る温泉で、火山とは関係なく食塩泉になっているものは、おおむね大鹿村と同じようにできたと考えられます。この地域にはむかし塩を運んだ道がたくさん残っていて、塩と関係がなさそうに思われる場所にも「塩尻」などの名がついています。

この岩塩のような、海が干上がってできた岩石を「蒸発岩」といいます。カルシウムを主成分とする石膏（せっこう）も同様です。結晶がバラの花のような形状をしているのが特徴的で、現在は砂漠になっているような乾燥地帯でも見られることがあります。

蒸発岩はかつての海に由来するさまざまな沈殿物が固まってできたものなので、海水の組成を推定するのに役立ちます。

「海の化石」を調べる、という方法…生物の化石は、もっと、ずっとあとまで“お預け”

ほかには、過去に海に棲んでいた生物の化石を手がかりにする方法もあります。海水中に生息していた有孔虫（ゆうこうちゅう）、ナノプランクトン、珪藻（けいそう）、放散虫といった生物の化石を調べるのです。

このうち有孔虫には、太陽光の当たる海洋表面に生息して世界中の海を漂っている浮遊性有孔虫と、海底に生息する底生有孔虫とがいます。浮遊性有孔虫の中には炭酸カルシウム（CaCO₃）の殻をもつものがいて、殻の中の炭素（C）と酸素（O）の同位体を分析すれば、その有孔虫が生息していた時代と、そのときの海水の温度が求められるのです。

また、海底に積もった堆積物などを調べる方法もあります。間接的には、海水に影響を与える陸上の岩石や地層などを調べることもあります。

これらは、いわば「海の化石」のようなものでしょう。

現在ではこれらの手がかりから、地球史における海洋や地球の大きなイベントが少しずつわかってきています。ただし、生物の化石が大量に見つかるようになるのは、堅い外殻をもつようになった古生代のカンブリア紀からです。

地質時代区分ではそれより前を「先カンブリア時代」、カンブリア紀以降を「顕生代」と呼んで 区別しています。先カンブリア時代は地球カレンダーでは「11月」まで続きます。太古の海を探る材料は、決して多くはないのです。

＊

次回は、生命誕生の模様についての解説をお届けします。

＊「海に面していない長野県と海の関係」は、こちらの記事も、ぜひご覧ください＊

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

【続きをよむ】なんと、長野の山奥に湧く、「謎のしょっぱい秘湯」…じつに、数十億年の地球の歴史がはさまっている、タイムカプセルのような地層「海成層」の正体