トレンド感あふれる【カンゴール】Tシャツ、ハイウエストボトムと相性抜群のクロップドトップスがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ショート丈デザインで秋コーデを格上げする【カンゴール】半袖TシャツがAmazonで販売中！
韓国系ファッションのトレンドを取り入れた、スタイリッシュなロゴクロップTシャツが登場。程よく短めのショート丈感が、カジュアルながらもこなれた印象を演出。「RAISED ON The STREETS of NEW YORK KANGOL」のプリントがアクセントとなり、シンプルながら存在感のあるデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
程よいショート丈でこなれ感を演出できる半袖Tシャツ。シンプルながらアクセントの効いたデザインで幅広いコーデに馴染む。
→【アイテム詳細を見る】
天竺コットン100％素材を採用し、柔らかく快適な着心地を実現。適度な厚みで季節を問わず着回しやすい仕上がりとなっている。
胸元に施されたラバープリントと刺繍がポイント。シンプルながらブランドらしさを際立たせるデザイン性の高い一枚になっている。
→【アイテム詳細を見る】
ハイウエストボトムスやワイドパンツと合わせれば、韓国系ストリートファッションを楽しめる。大人カジュアルにも馴染む万能Tシャツだ。
ショート丈デザインで秋コーデを格上げする【カンゴール】半袖TシャツがAmazonで販売中！
韓国系ファッションのトレンドを取り入れた、スタイリッシュなロゴクロップTシャツが登場。程よく短めのショート丈感が、カジュアルながらもこなれた印象を演出。「RAISED ON The STREETS of NEW YORK KANGOL」のプリントがアクセントとなり、シンプルながら存在感のあるデザイン。
→【アイテム詳細を見る】
程よいショート丈でこなれ感を演出できる半袖Tシャツ。シンプルながらアクセントの効いたデザインで幅広いコーデに馴染む。
→【アイテム詳細を見る】
天竺コットン100％素材を採用し、柔らかく快適な着心地を実現。適度な厚みで季節を問わず着回しやすい仕上がりとなっている。
胸元に施されたラバープリントと刺繍がポイント。シンプルながらブランドらしさを際立たせるデザイン性の高い一枚になっている。
→【アイテム詳細を見る】
ハイウエストボトムスやワイドパンツと合わせれば、韓国系ストリートファッションを楽しめる。大人カジュアルにも馴染む万能Tシャツだ。