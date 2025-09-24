トミー ヒルフィガー×チョン・へインが彩る2025秋キャンペーン

トミー ヒルフィガーが2025 Fallキャンペーン「The Hilfiger Racing Club」を発表しました。今回登場するのは、韓国の人気俳優チョン・へイン。レーシングのスピード感とスリルをキャリアに重ねる彼が、クラシックなアメリカンスタイルにフレッシュな息吹を加えます。伝統と革新が融合した新しいプレッピースタイルは、世界中のファッションファンを魅了すること間違いなしです。

チョン・へインが体現する新プレッピー

キャンペーンの顔となるチョン・へインは、自信と親しみやすさを漂わせながら、自由で洗練されたスタイルを披露。

サンドストーンカラーのタータンチェックシャツやスエードのトラッカージャケット、ネイビーのカシミアコートなどを組み合わせたコーディネートは、クラシックでありながらモダン。

彼の躍動感ある世界観は、新しいプレッピーの形を示しています。

2025 Fallコレクションの魅力

今回のコレクションは、ニューヨークを原点に、伝統的なプレップをモダンに解釈。ラグビーシャツにタイを合わせたり、ブルーのダウンベストをレイヤードするなど、遊び心あるツイストを加えています。

ブランドの核であるアメリカンヘリテージに、都会的な軽快さをプラス。長い歴史を持つトミー ヒルフィガーのDNAが、チョン・へインを通じて新たに表現されています♪

グローバルに広がるキャンペーン

「The Hilfiger Racing Club」は、8月26日(火)に世界同時ローンチ。俳優ニコラス・ホルトやスーパーモデルのクラウディア・シファーも参加し、ファッションとカルチャーの交差点を華やかに彩ります。

RSVP不要の「You’re Invited」というメッセージのもと、誰もが自由に楽しめるプレッピームーブメントがスタート。トミーの精神である挑戦と革新が込められたキャンペーンとなっています。

自由で進化するプレッピースタイルをあなたに♡

トミー ヒルフィガーの2025 Fallキャンペーンは、クラシックなヘリテージを守りながらも、新たなスタイルを生み出す挑戦に満ちています。

チョン・へインの存在感が加わることで、ブランドのメッセージはより鮮明に。伝統に縛られず、自分らしく進化するプレッピースタイルを、この秋あなたも楽しんでみませんか？