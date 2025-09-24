目まぐるしく変化する現代、心穏やかに日常を送ることが難しくなっているという方もいるのではないでしょうか。そんなとき、学校や施設へ宇宙講座を届ける活動をしている「あいプラネット」代表の野田祥代さんは、一呼吸して「心だけ宇宙に緊急避難」することをすすめています。今回は、野田さんの著書『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】目を閉じて、想像の力で地球を飛び出そう。野田祥代『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』

* * * * * * *

あなたは地球人で、太陽系人で、銀河系人で……

地球の外側に目を向けてみましょう。

私たちに一番近い天体は、月です。

月は、丸くなったり細くなったりの「満ち欠け」をくり返しています。

大昔から人は、空に大きく浮かび、毎日形を変える月に親しんできました。

月は、惑星である地球のまわりをまわる「衛星」とよばれる天体です。私たちから地球30個分ほど離れた宇宙空間に浮かび、太陽の光を反射して静かに輝いています。

もちろん、地球と月は2つだけで浮かんでいるわけではありません。

地球も月も、「太陽系」とよばれる集団の一員です。

太陽系には8個の惑星があります。

中心の太陽に近いほうから「水、金、地、火、木、土、天、海」と習った人も多いでしょう。順番に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、です。

私たちが住む地球は、3番目の軌道をまわる、太陽系の第3惑星です。

惑星たちは、46億年前に太陽系が生まれた頃に一緒に誕生したと考えられています。いってみれば惑星は仲間、きょうだいたちです。

木星は「ガスの惑星」

8個のきょうだい惑星にはそれぞれ個性があります。

たとえば、太陽系で一番大きな惑星は、5番目の軌道をまわる木星です。木星は、大きさ（直径）が地球の11個分もある巨大な惑星です。時期によっては夜空でとても明るく輝いていることがあります。

地球と違って木星には表面に陸がないため、山も谷もありません。岩の地球に対して、木星は分厚い「ガスの惑星」なのです。

表面には、陸の代わりに大きなガスの嵐がつくる、縞や渦の複雑な模様があります。木星はゾクッとするような、禍々しくも美しい巨大惑星です。

ほかにも地球とは違うところがあります。

地球はだいたい24時間で一回転（自転）しますが、木星はたったの10時間。地球の自転の半分足らずの時間で、その巨体をひとまわりさせているのです。

さらに、地球の衛星が月ひとつなのに対して、木星は70個以上（※1）。

木星の衛星のうち、小型の天体望遠鏡でも見える4つの目立った衛星を、発見者の名前にちなんで「ガリレオ衛星」といいます。そのひとつ、「ガニメデ」というイカツイ名前の衛星（※2）は、太陽系で一番大きな衛星で、惑星である水星よりも大きな天体です。

海王星は「氷の惑星」

太陽系の一番外側をまわる第8惑星の海王星も個性的です。

海王星は「氷の惑星」です。

大きさ（直径）は地球の4個分ほど。衛星は16個見つかっています。

海王星にも、やっぱり山や谷は見当たりません。

表面のメタンという成分が太陽の光を吸収したり反射したりして、地球とはまた違った、神秘的でのっぺりとした青色に輝いています。

海王星までの距離は、地球から約45億km。旅客機の速さでまっすぐ向かっても500年以上かかる距離です。遠くて暗いため、地球から肉眼で見つけることはできません。

木星も海王星も、同じ頃生まれた地球とは様子が違っていますね。

こうしてほかの惑星と比べてみると、逆に地球の特徴がよくわかってきます。

地球は岩でできていて、かたい地面があって、透明な空気があって、液体の水があって、月という衛星をひとつだけもっている惑星だということです。

冥王星はなくなったの？

ところで、私が子どもの頃は、8個目の海王星の後ろに冥王星の「冥」があったのですが、今は入っていません。

「冥王星はなくなったの？」と、不思議そうに、そしてなぜか少し心配そうに質問してくれる人がたまにいるのですが、消えたわけではなく別グループに入ることになっただけです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

もともと冥王星のキャラクターがほかの惑星と少し違っていたことに加え、観測の技術が発達してくわしく調べていくと、冥王星に似た天体がほかにも見つかり始めました。

そこで国際天文学連合（※3）という研究者の世界組織が、2006年に惑星の定義をあらためてきちんと決めることにしました。そして、冥王星のような天体は新しくつくった「準惑星」というグループに入ることになったのです。

第9惑星だった「冥」が惑星ではなくなったのは、人がつくったルールの話だったのですね。

私たちのいる太陽系は、第8惑星の海王星よりさらに遠く、太陽と海王星の距離（約45億km）の何千倍も外まで続いていると考えられています。

その太陽系も、ぽつんと宇宙に浮かんでいるわけではありません。

果てしなく大きい銀河系

太陽系は、「銀河系」という星の集団の一員です。

銀河系は中心がふくらんだ、どら焼きのような形をしています。まわりの円盤の部分は大きく渦を巻き、2億年以上かけて回転していると考えられています。太陽系は銀河系の中心からだいぶ離れた、この円盤の渦の部分にいます。

あなたは地球人で、太陽系人で、銀河系人なのです。

銀河系は「天の川銀河」ともいいます（この記事では銀河系と書いています）。

銀河系には、太陽のように自分で輝く星（「恒星」といいます）が1000億から2000億個も集まっています。

けれども、私たちが見ている夜空のどの星も、そのうちごく近いものだけです。銀河系は果てしなく大きいのです。

つまり、あなたは今、地球に乗ったまま、太陽系ごと、そして夜空の星ごと、銀河系の円盤の中をただよいながらまわっているところです。

ところが、銀河系も宇宙のすべてではありません。

それどころか、銀河系は宇宙の中では針の先で突いたほどの点でしかなく、銀河系の外にも数えきれない銀河が延々と浮かぶ、さらに広くて深い宇宙がどこまでも続きます。

どこまでも？

宇宙に果てはあるのでしょうか？

この宇宙のどこかに、人間に似た生き物はいるのでしょうか？

私たちはまだ地球以外の星の住人に出会ったことがありません。

たったひとつの小さなこの天体からほとんど離れたことはないし、まだ離れて生きていくことができない地球生命体のひとつです。

見上げる宇宙（そら）がどれほど広くても、私たちが生きる場所は美しくもはかない、岩の惑星の上です。

※1 『理科年表 2025』によると、木星の衛星数は、登録番号がつけられたものが72個、2024年8月末までに発見の報告がされたものは95個です。また、2025年には第6惑星である土星の衛星数が一気に274個にまで増え、太陽系最多となりました。

※2 日本語のひびきはイカツイですが、神話では美少年として登場します。

※3 国際天文学連合（International Astronomical Union：IAU）は、1919年に設立された天文学の研究者集団です。国際協力によって天文学の研究、コミュニケーション、教育、発展を含むあらゆる側面で天文学を推進して保護する使命をもちます。2019年に設立100周年を迎えました。

※本稿は、『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』（草思社）の一部を再編集したものです。