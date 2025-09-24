◆ 「中崎投手に似ている」

広島のドラ5ルーキー・菊地ハルンが一軍デビューを果たした。

5点リードの9回に登板。ストレートで押す投球スタイルで巨人打線を三者凡退に抑えた。最速は147キロを計測し、増田陸に対しては146キロの伸びのある速球で空振り三振に打ち取った。

菊地のピッチングについて、23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者として出演した五十嵐亮太氏が言及した。「良いですね。自分のボールに自信を持っているなというのが感じられる投球だった。投球フォームも良いですし身長も高いのでこれからどれだけ伸びていくのか。大事に育ててもらいたいですね」と将来性を高く評価した。

もう1人の解説者である笘篠賢治氏は「投球モーションといった投げ方を見ると同じチームの中崎投手にちょっと似ていますね」と意外なベテラン投手の名前を挙げた。「スピードはまだまだ入りたてなのでこれから身長を生かしたどれだけできるか」とし、初登板で堂々としたピッチングができた。良いデビュー戦でした」と総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』