¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¡¡¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤é¤ìÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿à±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ëá¾¾ÅÄÀ»»Ò(63)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â(71)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¾¾Ç¤Ã«¤È¾¾ÅÄ¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Î19Æü¤Î²ó¤Ë¾¾ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç63ºÐ¤Ï¾×·â¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÈÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡Á¡×¡Ö¤â¤¦¸«¤¿½Ö´ÖÄ»È©¤Ç¤·¤¿¡ªÀ»»Ò¥Õ¥¡¥ó¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó²¡¤·¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡ªÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾¾ÅÄ¤Ï1980Ç¯4·î1Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍçÂ¤Îµ¨Àá¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤È15Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£