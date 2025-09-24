「５位なんて冗談にもほどがある」ネイマールがバロンドールの投票を痛烈批判！有力候補だった同胞FWが衝撃の低評価「大論争を巻き起こす」
現地９月22日、“世界最高のフットボーラー”に与えられる2025年のバロンドールがパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレに決定した。
物議を醸しているのが、各国記者による投票のランキングだ。とりわけ、デンベレやバルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマル（２位）と共に、有力な受賞候補と見られていたバルサのブラジル代表FWラフィーニャが５位に終わったことには世界中から異論が噴出した。
中東の大手メディア『bein SPORTS』は「2025年バロンドール授賞式は、 バルセロナで歴史的なシーズンを過ごしたにもかかわらず５位に終わったラフィーニャの最終順位をめぐり、大きな論争を巻き起こした」と報道。ブラジル代表のチームメイトで、元バルサのネイマールは自身のインスタグラムで非難したと報じた。
「最も声高に批判したのはネイマールで、彼はソーシャルメディアでその不満を隠さず表明した。ブラジル人FWはインスタグラムに『ラフィーニャが５位なんて冗談にもほどがある』と書き込み、明らかに不公平だと自身の見解を示した」
記事は「最優秀賞はデンベレが受賞。パリ・サンジェルマンでの輝かしいシーズンを経て、自身初のバロンドールを獲得した。ヤマルが２位で、３位ヴィティーニャ、４位モハメド・サラーが続いた。バルサでの驚異的な成績にもかかわらず、ラフィーニャは５位に終わった」と続けた。
昨シーズンも本命視されていたレアル・マドリーのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがロドリに敗れ、小さくない論争となった。
自身もバロンドールには届かなかったブラジルのスターには、思うところがあったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る
