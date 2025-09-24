元日向坂46の丹生明里（24）が23日放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（火曜 後11・45）に出演。デパートの化粧品売り場で受けた“いじわる”を明かした。

丹生は「アイドル時代の話なんですけど、ダンスレッスンが終わって、ジャージと、ちょっとヨレヨレのTシャツで、デパコスを買おうと化粧品売り場に行ったら、全然店員さんに相手にされなくて。隣の綺麗な服装のお姉さんには“どれにされますか〜？”みたいな感じで。私は商品の真ん前にいるのに完全スルーで、ちょっと悲しくなりました」とし「見た目で判断されてるっていうのが結構嫌だった」と語った。

MCの元日向坂46で女優の齊藤京子も「私もこんな経験結構、あります」と言い「プライベートはボロボロの状態で出かける。真っ黒で、マスクと帽子でハイブランドのお店に行こうとしても、門番さんの人に止められかけます。あなた、入るんですか？みたいな顔されて」と、入り口前にいる人から止めかけられると明かした。

だが、「でも最終的にめっちゃ買って出るから、いきなり良い対応をされるんです」と、買い物で対応の変化があると語った。