NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝3815.70（+40.60 +1.08%）



金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、ウクライナ軍によるロシアの首都モスクワの無人機攻撃の激化などによる地政学リスク、ドルの先安感、ＳＰＤＲゴールドの現物

保有高の大幅増で安全資産としての需要増加の裏付け、２２日に全限月が一代高値を更新し、テクニカル要因が一段と強気になったことなどから、大幅続伸となり、一代高値

を更新。欧州時間は４０ドル超の上げ幅を維持して推移。日中取引では、米長期金利の低下、ドルが対ユーロで下落など、強材料があったが、３８００ドル乗せで高値警戒感

が強く、前半の取引で上げ幅を縮小した。利食い売り一巡後は堅調に推移し、３８００ドル台を維持して引けた。



