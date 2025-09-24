『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、静岡県の男性（18）から依頼が届く。昨年公開された映画『帰ってきたあぶない刑事』の虜になった依頼者は、劇中で舘ひろしが演じるタカのように、ショットガンをぶっ放したいという。依頼者の夢を叶える任務を背負うのは、かなりの「あぶ刑事（あぶない刑事）」ファンを自認する（スリムクラブ）眞栄田探偵だ。2人はこの日挑戦するシーンの映像を一緒に鑑賞。「泣いちゃったよ」と目頭を抑える探偵に、依頼者がやや困惑気味だ。

眞栄田探偵が依頼者に、「なぜこのシーンをやりたいの」と問いかける。すると依頼者は、「自分に自信がない」「ちゃんと就職できるのか、将来が不安」「（自信満々でバイクを運転しながらショットガンをぶっ放している）タカのように、僕も自信を持てたらいいな（と思って）」と、動機を打ち明けた。ドラマも映画も全て観ている眞栄田は、「わかるよ。自信がバイクに乗ってるもんな」と深く共感した。

依頼者は残念ながら二輪はおろか原付免許も取得していないため、自転車（通称「あぶチャリ」）でトライすることに。肝心の両手を離しての運転が２～３秒しかできないとのことで前途多難だが、依頼者のキラキラした瞳を見て、眞栄田探偵が全力応援モードになっている。

2人は撮影のためにお借りした私有地へ。映画で舘ひろしが使用していた小道具と同じ型の銃を手に、依頼者が駆け回りながら次々とポーズを決めていく。いい感じだが、問題は自転車だ。手離し走行の練習に2時間を費やしたが、どうやら厳しそうだと判断した眞栄田探偵は、依頼者に「両手離しの方法を考える」と約束した。

そして迎えた本番の時。探偵は自分が好きな、そして依頼者も最近見始めたという「西部警察」へのリスペクトを込めて、依頼者には内緒で爆破を仕込んでいた。あぶチャリに乗っているのは、タカをオマージュして全身黒づくめの依頼者だ。2人のサポーターが両サイドからしっかりとハンドルを支えている。

早速ショットガンをぶっ放すと爆破が発生！ ところが依頼者は全く動じることなく、ショットガンを撃ち続ける。全ての銃弾を使い切った依頼者は噴煙が充満する中で、「あぶ刑事」のセリフをバシッと決めた。

眞栄田探偵から、「（この日のロケで）何かが変わったか？」と尋ねられた依頼者は、込み上げるものを感じながらも、その感情をうまく言葉にできないようだ。探偵が「思ってることを出るまで言え！」「自信がついたのか？」「いいよいいよめっちゃいい！」と、依頼者の言葉を導き出すために粘り強く励まし続けると…

「何がなんでも恥ずかしがらずにやり抜く勇気と自信が持てました」という言葉が放たれた。銃をぶっ放したことではなく、カメラをしっかりと見据えながら自分の思いを言葉にしたときに、依頼者は本当の自信を手に入れたのだ。依頼者の変化に感銘を受けた眞栄田探偵が「カッコ良かったぜ タカ！」と話しかけると、依頼者は「うまい飯でも食いに行こうぜ、ユージ」と映画のセリフで軽妙に応戦。続けて「中華街？ オンナは？」というセリフを放つ依頼者に、眞栄田探偵が微妙に動揺しながらセリフを返す。依頼者のこの劇的な成長ぶりを、特命局長のオダギリジョーも「1人の少年の成長物語を見ているようで、なんかちょっと、感動すら覚えましたね」と称賛していた。

なお、この依頼VTRは、9月19日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。