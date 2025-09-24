東京のきょうの最低気温は今季最低となり、だいぶ秋らしくなってきました。北日本・東日本は、きょうも高気圧に覆われて秋晴れとなりそうです。雲が広がりやすい時間帯もありますが、天気の崩れはないでしょう。洗濯物も安心して外干しできそうです。

一方、西日本は前線や低気圧に向かって高気圧のふちを回る暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となっています。きょうは宮崎を中心に雨雲がかかり続ける見込み。昼前後には、高知や大分などにも雨の範囲が広がるでしょう。特に夕方から夜にかけては、宮崎の沿岸部を中心に、活発な雨雲がライン状にかかり続ける見込みとなっています。雨の降り方にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路 ：19℃

青森 ：26℃ 盛岡 ：24℃

仙台 ：24℃ 新潟 ：29℃

長野 ：27℃ 金沢 ：30℃

名古屋：30℃ 東京 ：27℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：29℃

広島 ：28℃ 松江 ：30℃

高知 ：27℃ 福岡 ：33℃

鹿児島：32℃ 那覇 ：33℃

あすは前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に近づくため、北海道を中心に大雨となるおそれがあります。あすの明け方から北海道には雨雲がかかり始め、夕方にかけて活発な雨雲が流れ込む時間帯がありそうです。北海道では先日も大雨となっていますので、土砂災害などに注意が必要です。また、日本海側や西日本も広く雨が降りやすいでしょう。

現在、トリプル台風が発生していますが、きょう午前3時に発生した台風20号も含めて、日本列島への直接的な影響はなさそうです。ただ、台風18号の影響で沖縄などでは、きょう波が高くなりそうですのでご注意ください。

あすの雨のあと、あさって金曜日から土曜日にかけて広く晴れ間が戻ってきますが、蒸し暑さも戻ってきそうです。あさっての予想最高気温は、東京・大阪・名古屋で32℃。気温のアップダウンが激しくなりますので、体調管理にご注意ください。