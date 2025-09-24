◇プロ野球セ・リーグ 広島5-0巨人(23日、マツダスタジアム)

9号2ランを含む猛打賞の大活躍をした中村奨成選手がヒーローインタビューに登場しました。

広島はCS出場の可能性はすでに消滅。雨も降っていたこの日のマツダスタジアムですが、32,094人の観客が詰めかけました。中村選手は「Bクラスになってしまったんですけど、こうやってたくさんの人が応援に来てくれるので、その中でかっこ悪い姿は見せられない。どんな試合でも結果が出せるようにという思いでやっています」と試合中の意識を語りました。

ホームランを放った第2打席については、「目の前で玉ちゃんに良いヒットを見せられたので、『続かなきゃな』と思って打席に入りました」と前の打者である玉村昇悟投手がヒットを放ったことで気が引き締まったことを明かしました。

この日は、二塁打、本塁打、内野安打と、サイクル安打達成まで残りは三塁打となり、7回の第4打席へ。しかし、セカンドゴロに倒れ、「狙ってましたけど、ちょっと力みました」とはにかみました。

8年目となる26歳は、すでにキャリア最多の99試合に出場。2桁ホームランまであと1本に迫り、「ホームランバッターじゃないんですけど、2桁というところが目の前に来ているので、なんとかあと1本打たせてください」と意気込みました。