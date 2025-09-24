アルピニスト野口健氏（52）が24日、X（旧ツイッター）を更新。日本の電車内の優先席で生配信行為をしているとみられる外国人男性が、注意した日本人とみられる高齢男性に反発し、暴行を加えているように見える切り抜き動画について、憤りを表明した。

この動画はSNS上などに拡散しており、電車内の、高齢者ら向けの優先席に座り、そこで生配信をしているとみられる外国人男性に対し、白髪の日本人とみられる高齢男性が複数回注意したところ、外国人男性が抵抗して押しのけ、高齢男性がよろけて椅子にもたれかかる様子などが映っている。その後、外国人男性は英語で何か話しながら背中を向けた高齢男性を背後からさらに手で強くプッシュする暴行を加えており、高齢男性は突き飛ばされるように前のめりに椅子にぶつかってしまっている。

また、これより少し長い切り抜き動画も出回っており、その動画では冒頭で高齢男性が外国人男性の体に触れたり、頭部付近を押すようにしながら生配信行為を注意しているように見える様子も映っている。

エジプト出身のタレント、フィフィ（49）は23日夜、前者の、短い方の動画を引用。「ごめん、私これ本当に無理、優先席で注意されてもずっと配信し続けて…この国のルールを破ろうが、馬鹿みたいに彼らを擁護する方々もいますからね、日本を舐めてるんでしょう。日本人でも外国人でも、間違ってることをしてる人はどんどん取り締まるべきです。この国でやりたい放題させてはいけません」と述べた。

そして野口氏も、このフィフィ氏のポストにコメントする形で「本当にこれ、僕も無理。この場にいたら殴ってしまうかもしれない。それぐらい無理」とこの外国人の態度や行為に対し強い不快感を表明した。