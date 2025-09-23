八海醸造とユナイテッドアローズが初コラボ、メロンや和梨のような果実感の微発泡日本酒「唎酒」を発売

「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」が、新潟県南魚沼市の酒造会社 Hakkaisan八海醸造との初のコラボレーションによる日本酒「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」を発売する。10月2日から「タバヤ ユナイテッドアローズ（TABAYA United Arrows）」と「唎酒 Rishu」特約店で取り扱う。

【画像をもっと見る】

Hakkaisanは、1922年（大正11年）創業の酒造会社。代表銘柄の日本酒「八海山」をはじめ、地元・南魚沼の資源を活かした商品開発を行っている。発酵技術を応用した麹甘酒やクラフトビールなどの開発にも注力するなど、伝統と革新を融合させた商品展開を通じて日本酒文化の新たな可能性を追求している。

今回のコラボでは、Hakkaisanが創業100周年を迎えた2022年に立ち上げた日本酒ブランド「唎酒 Rishu」とユナイテッドアローズがタッグ。杜氏や蔵人らとともに試飲や評価を重ねながら最も理想的な味わいを追求し、メロンや和梨のような瑞々しい果実感のある香りに、うすにごりのシルキーなテクスチャーとやさしい甘味を加え、爽やかな微発泡に仕上げたという。

ラベルデザインは、ユナイテッドアローズのブランドカラーを連想させる「節黒仙翁（ふしぐろせんのう）」と、酒質・味わいから連想される淡い紫色の「菫（すみれ）」を花束のイラストで表現。花を束ねるリボンには、ユナイテッドアローズのロゴをあしらった。360ml（2530円）と720ml（4950円）の2種をラインナップする。

また今回のコラボにあわせて、ユナイテッドアローズの法人向けユニフォームレーベル「ID UNITED ARROWS」が、八海醸造社員のユニフォームを企画。南魚沼の大自然や雪国をイメージしたカラーリングで、ユニセックスで着用できるブルゾン、ポロシャツ、パンツを製作する。来春以降、酒蔵や研究所などに勤務する社員が着用を予定しているという。

■「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」

※「BY」は「Brewery Year」の略で、醸造年度を表す。

発売日： 2025年10月2日（木）

蔵元：八海醸造株式会社（新潟県南魚沼市）

容量：360ml、720ml

原材料名：米（国産）、米こうじ（国産米）

アルコール度数：14.5度

価格：360ml：2530円、720ml：4950円