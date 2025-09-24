◇プロ野球ウエスタン・リーグ オリックス 3-1 ソフトバンク(23日、さとやく)

試合中のケガで戦線を離脱していたソフトバンク・正木智也選手が、2軍戦で実戦復帰。23日には復帰後初のホームランを放ち、ファンからも期待の声があがっています。

昨季ブレイクを果たした4年目の正木選手は、今季も勢いそのままに開幕1軍・開幕スタメンを勝ち取りました。しかし4月18日の西武戦でフルスイングした際に左腕を痛め、戦線を離脱。4月30日には左肩関節亜脱臼にともなう左肩関節バンカート修復術を受けたとことが明かされ、競技復帰までは5〜6か月がかかる見込みと発表されました。

リハビリを続けてきた正木選手は、9月15日に2軍戦へ復帰。復帰2試合目となった19日にはヒットを放つと、翌日も2試合連続となるヒットを放ちました。さらに5試合目となった23日の2軍オリックス戦では「3番・レフト」でスタメン出場すると、第1打席で初球のストレートをとらえ、レフトへの先制ソロとしました。

決定力を欠く試合が続いているソフトバンク1軍。正木選手の一発に、SNSでも「こんなに早くホームラン打つなんて！」「早く戻ってきておくれ」「1軍の救世主になってください」「最後のピースで必要なのは絶対正木」といった声があがりました。