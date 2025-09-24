「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）

ビッグなデビューじゃ〜！！広島のドラフト５位・菊地ハルン投手（１８）＝千葉学芸＝が１軍初昇格即初登板を果たし、１回無安打無失点の好投を披露した。球団高卒新人がマツダスタジアムでデビューするのは２０１０年の今村猛以来２人目。チームの連敗も５でストップし、身長２メートルを誇る広島の大きな希望の星がプロとして大きな一歩を踏み出した。

マウンドへ向かう足取りは堂々としていて、実に雄大だった。高卒新人離れした巨体に鯉党は夢を抱き、その落ち着いた投球に見とれて感嘆の声を上げた。身長２メートル、体重１１５キロの菊地が満点デビュー。プロ初登板を三者凡退で終え、試合を締めてみせた。

夢の舞台に立ち、大歓声は力に変わった。５点リードの九回に登板。グラウンドに出た瞬間、満員のスタンドから声援を浴び、「すごい歓声で。それで緊張がほぐれた」。元々はシャイで緊張しがち。この日も試合前練習中は「結構緊張してます」と苦笑いを浮かべていたが、マウンドに立つと眼光に鋭さが増した。

投じた１１球中１０球が直球で真っ向勝負を挑んだ。先頭・中山を中飛に打ち取ると、次打者・リチャードも中飛。最後は増田陸を１４６キロ直球で空振り三振に斬って、あっという間のデビュー登板。「真っすぐがきていたので今日は真っすぐでいってやろうと思っていた。とりあえず０点に抑えられたので良かったです」と試合終了後のベンチ裏で安堵（あんど）の息をついた。

超素材型として広島にやってきて半年以上が経過。高校時代は１４５キロ程度だった球速が７月のシート打撃では１５３キロを計測して周囲を驚かせた。ウエスタンでは４月に早くもデビューし、主に中継ぎとして１０試合に登板して０勝０敗、防御率２・８７の成績をマーク。順調すぎる成長曲線を描きながら、この日１軍初昇格を果たした。

魅力はなんと言っても、ＮＰＢ現役最長身となる身長２メートル、体重１１５キロの肉体だ。出生時の体重は３０５０グラムながら、中学卒業時で身長は１９０センチを突破。高校卒業までは実家で育ち、母・知恵子さんの手料理で大きくなった。１食で米２合、ステーキ２キロを平らげることもあったというほどだ。

そんな“ビッグマン”の鮮烈デビューに新井監督は「緊張したと思うけど、ストライク先行で投げられるのは大したもの」と称賛した。チームは今季の巨人戦を１３勝１１敗１分けで終え、２年ぶりの勝ち越しに成功。２年連続Ｂクラスが決定しているカープに超巨大新星が希望の光をともす。

◇菊地 ハルン（きくち・はるん）２００７年１月２１日生まれ、１８歳。千葉県出身。２００センチ、１１５キロ。右投げ右打ち。投手。千葉学芸から２４年度ドラフト５位で広島入団。今季ウエスタンでは１０試合で勝敗なし、防御率２．８７。父はパキスタン出身。将来性豊かな右腕で変化球を精度良く投げる器用さも備える。