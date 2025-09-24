「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）

広島のドラフト５位・菊地ハルン投手（１８）＝千葉学芸＝が１軍初昇格即初登板を果たし、１回無安打無失点の好投を披露した。新井監督は「デビュー戦で勝っているところの最終回でストライクが入るんでね。大したもんだな」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−積極的に若手を起用した。

「各自、緊張したと思うんですけども、まずまずいい動きをしていた選手が多かったかなというふうに見えました」

−中村奨が二回に９号２ラン。

「見事なホームランでしたね。インサイド高めの難しい球なんですけど、こちらから見ていて切れずに戻ってきたような打球だった。ああいう打球を打つのは技術がいるんですよね」

−玉村が６勝目。

「キャリアハイというところでね。そこには満足せずにまだまだこれからだぞというのは試合後に伝えました」

−九回は高卒１年目の菊地が三者凡退。

「緊張したとは思うんですけど、デビュー戦で勝っているところの最終回でストライクが入るんでね。大したもんだなと思いながら見ていました。いい経験にしてもらいたいです」

−島内が八回を無失点でシーズン６０試合登板。

「そうやね。やっぱり６０試合というのは誇れる数字だしね。本人もそこを一つの目標にしていたからね。本当きょうもナイスピッチングだった」