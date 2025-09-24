東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第13回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第13回は「競技から離れる選択肢」。村竹ラシッド（JAL）が5位入賞した男子110メートル障害を制したのは25歳のコーデル・ティンチ（米国）。実は数年間スポーツから離れ、アルバイトをしながら自分探しをしていた過去が。異例の空白期間は、初の世界王者に欠かせないものだった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

直線110メートルの間に10台のハードルが並ぶ。「1レースの中に10個のレースがあるんだ。いや、スタートとフィニッシュがあるから12個か」。一台一台が一つの勝負。隣を気にする余裕はない。求められるのは、自分のレーンだけに集中すること。様々なスポーツを経験してきたティンチにとって、それがこの競技最大の魅力だ。だが、12秒99で世界を制する5年前、彼は自分のことさえ見失っていた。

「自分はとても幸せな人間というわけではなかったと思う。数多くのことを経験した。周りからは『この仕事をやっているべきじゃない』とか、『これをやっているべき、あれをやっているべき』とか言われた。自分のことを信じられなきゃ、他人の言葉を信じるのもとても難しい」

高校時代は三段跳びと走り幅跳びで州大会を制覇。走り高跳びと110メートル障害でも2位につけた。陸上以外にもアメフトやバスケにも熱中。特にアメフトでは最高峰のNFL入りを目指し、奨学金を得てミネソタ大に進学した。しかし、いざ入ってみると陸上により可能性を感じ始め、2019年にピッツバーグ州立大に転校。だが、手続きの不備でその年は大会に出場できなかった。

不運は続く。翌2020年は新型コロナ禍に巻き込まれ、試合ができない日々が続いた。精神的にも苦しんだティンチはスポーツの一線から一度距離を置くことを決意。週に1回YMCAでバスケをするのが唯一の運動となった。製紙工場や携帯電話の販売店、引っ越し業者で日銭を稼ぎながらの「自分探し」。自分は何をしていれば、誰と一緒にいれば幸せになれるのか。自問自答を繰り返した。

競技から離れた時期なければ「今いるところにたどり着いていない」

競技に戻ってきたきっかけはいくつかある。一つは自宅で2020年NCAA（全米大学体育協会）屋外選手権を見ていた時のこと。一緒に見ていた父から「もうあんな風に走れないんじゃない？」と冗談めかして言われた。「誰に言ってんだよ」とムッとして、奥にしまっていたスパイクを30分かけて探し出し、久々にトラックへ。110メートル障害で13秒27のタイムを出した。

しかし、大学に戻る気はなかなか起きず、さらに2年が経過した2022年末。友人からコーチを紹介され、目の前で走ることに。最初は乗り気ではなかった。だがスタートラインに手をつき、号砲を聞いた瞬間にわかった。

「ここだ。ここが俺のいるべき場所だ」

自分だけに集中せざるを得ないこの世界をどれだけ恋しく思っていたか。一度離れたからこそ改めて気づけた。「2019、20年に休んでいなかったら、今いる場所にたどり着いていないと思う。自分探しのために全ての競技から離れたことは、あの時の自分が最も必要としていたこと。自分の立ち位置、やりたいことを知ることが何よりも大きなことだった」と感慨深げに振り返る。

「あなたを幸せにしてくれる何かを見つけること。あなたを幸せにしてくれる誰かを見つけること。頼りになる何かを見つけること。それが大事なんだ。あなたのために常にいてくれる何か。それは人かも知れないし、場所かもしれない。湖のそばに座ってボーっと考え事をする時間かもしれない。それが何であれ、自分のバランスを保てる何かを見つけることが本当に効果的なんだ」

人生には数えきれないほどのハードルが待ち構えている。跳び越えられないと思うほど高い障壁にぶち当たり、立ち止まってしまうこともあるかもしれない。しかし、競技と違って真っ直ぐなレーンは存在しない。遠回りする選択肢だってある。紆余曲折を経て、誰よりも速くフィニッシュラインを駆け抜けた新王者。その姿は、前進するばかりが正解ではないと教えてくれる。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）