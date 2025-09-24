板野友美、肩＆デコルテあらわな夏コーデ多数公開「全部好き」「惚れた」
AKB48元メンバーでタレントの板野友美がインスタグラムを更新。肩やデコルテがあらわになった夏コーデを多数公開すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】板野友美、夏コーデ多数公開 あどけないワンピがかわいい
板野が「ねえ。夏終わっちゃったの？」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真にはノースリーブのワンピース姿や襟ぐりの広いブラウスとデニムのコーディネートなどが収められている。
彼女の抜群のスタイルが強調された夏コーデの数々に、ファンからは「全部好き」「惚れた」「超かわいい」などの声が集まっている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」インスタグラム（@tomo.i_0703）
