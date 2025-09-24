µð¿Í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç£´£²Æü¤Ö¤ê¥¢¡¼¥Á¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡×£Ã£Ó¤ØºÆ¾º³ÊÁÀ¤¦
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£´£ø¡½£³µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢£´£²Æü¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¤ÇÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó£±»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆâ³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸±Û¤¨¤Ø±¿¤Ö°ì»þÆ±ÅÀ¤Î£²¹æ£²¥é¥ó¡££¸·î£±£²Æü¤Î£²·³Àï°ÊÍè¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤·¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£¸·î£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ëº¸¼ê¼ó¤òÉé½ý¡£Íâ£²£²Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢º£·î£±£²Æü¤Î£³·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£Æ±£±£µÆü¤Ë£²·³¹çÎ®¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£·ÀïÃæ£µÀï¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£¸ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¶¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ê¾õÂÖ¤â¡ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¡¢¤Þ¤¿£Ã£Ó¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¤òÁÀ¤¦½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÇ·â¤äÁöÎÝ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£ºÆ¤Ó£±·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë