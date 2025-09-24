ホームの鹿島はＣ大阪を３―１で下し、３連勝で首位をキープした。先制されたが、ＦＷ鈴木優磨（２９）を切り札として投入した後半に勝ち越し。今季最長の８戦負けなしで勝ち点を６１に伸ばした。２０１６年以来、９季ぶりのリーグ優勝で通算２１冠目を狙う名門が勢いづいてきた。神戸は東京Ｖに４―０で大勝し、２位に浮上。京都は町田と１―１で引き分け、勝ち点５６の３位。

後半から出場した鈴木、チャブリッチ、松村ですらも、バタバタとピッチに倒れ込んだ。鹿島は試合終了の笛が鳴るまで、気を抜くことなく戦った。鬼木達監督（５１）は「気持ちのこもったゲーム。最後の最後まで走りきってくれた」と誇った。

０―１の前半３１分、先制点献上のＰＫを与えた知念が汚名返上の同点弾。連戦のため先発を外れた鈴木を投入した後半には、８分にレオセアラが勝ち越し点を挙げ、２３分には投入１分後のチャブリッチと松村でダメ押し点を奪う“鬼木マジック”も発動した。

敵地で苦しみながらも浦和を破り、首位に立った前節のインタビューで、鈴木は厳しい言葉を並べた。「こんな情けない試合じゃ優勝は無理」「もっと主導権を握らないと厳しい」

最終節で首位を明け渡した１７年シーズンの歴史的Ｖ逸を知る副主将の言葉は重い。しかし、この発信を契機にチームが引き締まったわけではない。１７戦ぶりの先発で勝利に貢献した２１歳の津久井は「あれはみんなが思っていること」とサラリと言った。１ステージ制の直近１０シーズンで、残り７節の段階で首位だったチームがそのまま優勝したのは４例のみ。まだ“Ｖ率”は４０％にすぎない。

鈴木は「他会場は関係ない。自分たちが勝ち続けて、勝手に相手がプレッシャーを感じてくれればいい。みんな目の前の試合に集中している」。追われる立場の鹿島に、慢心も驕（おご）りも、油断もない。（岡島 智哉）