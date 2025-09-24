◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）で、Ｇ１・８度目の挑戦となるのが昨年２着のトウシンマカオだ。

昨年の悔しさを晴らしてＧ１ウィナーへ。重賞５勝馬のトウシンマカオは、今回が国内外合わせて８回目のＧ１挑戦。昨年のスプリンターズＳは直線内からルガルを猛追したが首差届かずに２着。目の前で戴冠（たいかん）を逃した。

セントウルＳを使っての大一番は昨年同様。１８日の１週前追い切りは気合十分に美浦・坂路を駆け上がったが、２３日はゆったりとしたペースで４ハロン６６秒３―１５秒１とメリハリが利いていた。高柳瑞調教師は「ここまでイメージ通りに順調。前走は３着に敗れたが、しまいに脚を使ったし、内容は悪くなかった」と悲観していない。

右回りの方が走りがスムーズで悲願達成には絶好の舞台。「年齢的な衰えはないし、右回りの中山はいい条件なので」。こちらの６歳馬も虎視たんたんとスプリント王の座を狙っている。（浅子 祐貴）