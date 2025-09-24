養子を迎え、幸せな日々を送る主婦・佐都子のもとに、ある日、一本の電話がかかってくる。

「子どもを、返してほしいんです」

突然のメッセージに込められていたものとは、いったい何か――。

特別養子縁組をモチーフとした辻村深月さんの小説『朝が来る』が、刊行から10年の時を経て、このほどオーディオブック化された（Amazon「オーディブル」で9月19日から配信中）。朗読を担当したのは、元宝塚歌劇団月組トップスターで、現在も舞台を中心に幅広く活躍する俳優の瀬奈じゅんさん。瀬奈さんは、不妊治療を経て、2人の子どもを特別養子縁組で迎えた当事者でもある。

左から瀬奈じゅんさん、辻村深月さん

◆ ◆ ◆

「当事者から見える景色とは違うのでは」と不安だった

辻村 今回のオーディオブック化が決まったとき、「朗読をお願いしたい方はいますか？」と聞いてくださったので、「ぜひ瀬奈さんに」とお伝えしました。ご快諾いただき、ありがとうございます。

瀬奈 オファーのことを聞いた瞬間に、「やります！」と即答しました。『朝が来る』の大ファンで、2020年に映画化されたときには、「出演したかった」と思っていたくらいなんです。

辻村 2020年に、瀬奈さんが出演されたお芝居を観に行ったことがありました。世田谷パブリックシアターでの公演で。

瀬奈 劇作家の長田育恵さんと瀬戸山美咲さんが手がけた「現代能楽集X『幸福論』」ですね。

辻村 観劇前にプロデューサーの方から「瀬奈さんが『朝が来る』を絶賛してましたよ」と教えてもらったんです。私はもう嬉しくて。

瀬奈 長田さんや瀬戸山さんにも「これは絶対に読んだほうがいい」とお勧めしていましたから。

辻村 本当はご挨拶をして帰りたかったのですが、当時はコロナ禍で叶いませんでした。

瀬奈 あのころは面会が制限されていましたからね。

辻村 以来、瀬奈さんと何かお仕事をご一緒したい、できれば『朝が来る』関連で、と思っていたんです。今回それが実現して、とても嬉しく光栄に思っています。

瀬奈 私も嬉しいです。これまで特別養子縁組を題材にした様々な作品を読んだり観たりしてきましたが、『朝が来る』がいちばんリアルだと思います。なんだか上から目線のような言い方で申し訳ないんですけれども、「すごく勉強されたんだな」ということが伝わってくる内容なんですね。

辻村 瀬奈さんが読んでくださっていると聞いて、嬉しく思いつつ、怖くもあったんです。いくら勉強をして書いたとしても、当事者の方から見える景色とは違うかもしれないし、きっと違和感もあるだろうと想像していたからです。

「子供を育てたい気持ちはエゴなのかな」と悩むことも

瀬奈 当事者の私にとっても、違和感はまったくありませんでしたね。現実の特別養子縁組のあり方に忠実な作品だと思います。

辻村 いやー、ホッとしました。『朝が来る』では、単に誰かの実体験を並べるのではなく、物語の力によって読者に大切なことを伝えようと考えたんです。ただ、それによって当事者の方が傷つくようなことがあってはいけないし、執筆中は葛藤もありました。

瀬奈 物語によって救われた気がしています。縁組をあっせんしている団体の説明会に行くと、「特別養子縁組は子どものための制度だ」ということを繰り返し聞かされます。もちろん、これは当然のことです。子どもがほしい大人のためのものではなく、安定した家庭環境を必要とする子どものための制度であることは間違いがない。

ただ、子どもを迎える前は、この説明を何度も聞いているうちに、「子どもを育てたいと思う自分の気持ちってエゴなのかな」と悩むようになってしまって……。そんなときに『朝が来る』を読んで、不妊治療を終えた夫婦が子どもを迎える決意をする姿に、背中を押してもらったように思います。

辻村 とても嬉しいです。

瀬奈 この作品のおかげで子どもにとっても、実の親にとっても、養親にとっても、特別養子縁組は「いいものなんだ」とすんなり思えたんですね。「三方よし」という言い方をする人もいるんですけれども、そのことを実感できたんです。『朝が来る』は誰が偉い、誰が悪いといった描写が一切なく、それぞれの真剣な思いが表現されているところが素晴らしいと思います。

辻村 ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると自分の仕事を、届けるべき人のところへ届けることができたのかなって。

瀬奈 特別養子縁組とは、子どものための制度であることは大前提として、養親の側の「育てたい」という思いもなければ成り立たないものだと思っています。辻村さんが『朝が来る』を執筆されたきっかけは何だったのでしょうか？

辻村 当時の担当編集者からの提案がきっかけでした。私は2012年に『鍵のない夢を見る』という作品で直木賞をいただいて。別に賞を獲るために書いてきたわけではないと思いつつ、一つ大きな目標を達成して、「次はどうしよう」という感じになっていたんです。いろんな編集者の方が「辻村さんの書きたいものを書いてください」と言ってくださったんですけど、「え？ ないよ」みたいな（笑）。

瀬奈 燃え尽き症候群のような？

辻村 そうですね。そんなときに、直木賞受賞までずっと伴走してくれた男性編集者が、「不妊治療に取り組む夫婦が、治療に区切りをつけて養子を迎える話を書いてほしい」と提案してくれたんです。当時、メディアでも不妊治療がよく扱われるようになっていて、そこまでは私の想像が及ぶ世界だったんですけれども、養子縁組まではイメージしたことがなかったので、最初は少し戸惑いました。

「物語の世界はアップデートされてこなかった」と痛感

瀬奈 2012年ころだと、まだ情報はそれほど多くありませんでしたよね。

辻村 はい。編集者の方が熱心に映像や資料を集めてくださったので、まずは見てみたんです。そのとき思ったのが、「私はなんて遅れた考え方のフィクションに影響されてきたんだろう」と。養子といえば、20歳になったときに親に呼ばれて、松が描かれたふすまの部屋で「実はお前は……」みたいなイメージだったので。

資料から見えてくる特別養子縁組の実情はまるで違っていて、「物語の世界は全然アップデートされてこなかったんだな」と痛感しました。

瀬奈 現在では、「真実告知」といって、子どもが小さいうちから養子であると伝えていくことが必須とされているんです。子どもには自分のルーツを知る権利がありますし、真実を知りながら成長することで、自分自身をよく理解して、自己肯定感を持つことができるようになります。

辻村 そういった事実を知って目を開かれましたし、まだ誰も書いたことのないテーマに挑戦させてもらえることを光栄に思いました。「もし私に託していただけるなら、ぜひ書いてみたいです」と編集者の方にお伝えして、執筆作業がスタートしたんです。

瀬奈 映像や資料以外にも、何か参考にされたんですか？

辻村 特別養子縁組についてのシンポジウムに参加したりもしました。たとえば、あるシンポジウムは、第1部が制度についての解説や議論、第2部が実際に養子を迎えたご家族によるトークという構成になっていました。

瀬奈 あっせん団体の説明会も、同じような構成になっていることがよくあります。

辻村 第1部は、制度の現状とか、社会的養護を必要とする子どもたちの実態とか、どちらかというと重々しい話が中心でした。参加者は、養子縁組を真剣に検討していると思しき方も多くて、皆さんかなり緊張感がありました。

瀬奈 私も、不妊治療を継続しながら説明会に参加していたころ、「自分はこの制度に足を踏み入れていいのだろうか？」とすごく緊張していました。

辻村 ところが、第2部に入って縁組をしたご家族が登場したとたん、会場の空気が一変したんです。お祭りやピクニックに来たみたいな雰囲気のご家族がズラッと並んで、「この部屋はこんなに明るかったんだ！」って大きく衝撃を受けました。

瀬奈 説明会に参加したときの私も同じでした。「普通の家族じゃん」って。血がつながっていないと説明されなければ、まったくわからないですよね。

「自分とは別世界なのだ」とどこか身構えていた

辻村 シンポジウムが始まる前から、「楽しげな人たちが会場にいるな」とは思っていたんです。でも、当事者の方たちだとは想像もしていなかった。

特別養子縁組って、「特別」という言葉も入っているし、自分たちとは別世界なのだと、どこか身構えていたんでしょうね。「部外者が不用意に当事者を傷つけてはいけない」という気持ちもありましたし。そういう力みを、実際のご家族たちの姿が解きほぐしてくれました。

瀬奈 実際に縁組をしたご家族を目にしたことで、自分の中で何かが大きく変わったように思います。

辻村 あるシンポジウムでは、養親の方が「恋に落ちるように、この子しかいなかったという気持ちになりました」とおっしゃっていました。いろいろな方のお話を聞いていくうちに、私は、長かった夜が終わって、朝が来たような感覚なのかなと思うようになったんです。同じ部屋なのに、光の色が変わって見えるような。

瀬奈 夫との共著のエッセイ『ちいさな大きなたからもの』という本にも書きましたが、まさにそのように感じました。自分でも不思議なくらい、一気に景色が変わりますね。「こんなのにしなければよかったな」と思っていた家の窓が、急に「赤ちゃんを照らし出してくれる素敵な窓」に変わったり（笑）。本当に夜が明けて朝が来たような感覚でした。

辻村 なので、作品に登場する子どもの名前は「朝斗」にしようと決めたんです。この名前を決めた瞬間、ラストシーンまで一気にできた感じがありました。普段、小説のラストまで決まっていることはほとんどなくて、書きながら決めていくことが多いんですけど、『朝が来る』だけは最後のシーンが固まった状態で書き進めました。

古いフィクションだと、生みのお母さんと育てのお母さんはライバル関係だったりしますが、特別養子縁組について調べるほどに「絶対にそうじゃない」と確信が持てたので、2人のお母さんがそれぞれ主人公となる話にしたんです。

瀬奈 生みのお母さんに対するライバル心は一切ないですね。「この子の命を誕生させてくださって、ありがとうございます」という感謝の念と、幸せでいてほしいという気持ちしかない。

辻村 同じことを、多くの養親の方から聞きました。

瀬奈 それにしても、託したお母さんの側の声って、なかなか聞く機会がないですよね。辻村さんは、どうやって情報を集めたのでしょうか？

辻村 特別養子縁組について数多く取材をされている新聞記者の方にお話を伺いました。その方も、託した側のことは、取材したとしてもなかなか記事にはできないとおっしゃっていました。やはりプライバシーの問題があるので。差し支えのない範囲で記者の方からお聞きした情報をもとに、イメージを膨らませていきました。

朗読をして、思わず感情が込み上げてきたパート

瀬奈 2人目の子を迎えたときに、生みのお母さんと、それからおばあさんにお会いしたんです。場所はホテルのラウンジでした。『朝が来る』と同じですよね。だから、このシーンにはものすごく感情移入したんですけれども、やっぱり辻村さんがきちんと取材をされているからこそ、当事者が共感できるんだと思います。

辻村 当事者の皆さんからいただいたものが、養親の佐都子のことを書いているときも、生みの母であるひかりのことを書いているときも、私を支えてくれていた気がします。

瀬奈 オーディオブックの収録のときは、読んでいるうちに涙が出てきて、大変でした。

辻村 そうなんですね！ とても落ち着いて朗読していらっしゃるように感じたのですが。

瀬奈 もう必死に堪えていました。佐都子のパートに感情移入するのはもちろんなんですけど、実は、ひかりのパートを読んでいるときのほうが涙を抑えられませんでしたね。生みのお母さんの気持ちって、想像することしかできないわけです。2人目を迎えたときに少しお話をしましたけど、短い時間でしたから。

ひかりのパートを読んでいると、「こんな気持ちで妊娠期間を過ごしたのかな」とか、「こんな気持ちで子どもを送り出したのかな」とか、いろんな思いが込み上げてきて、ものすごく感情を揺さぶられました。

辻村 実は私も、瀬奈さんの朗読を聴いて涙が出てきたんです。自分が書いた文章なんですけど、改めて瀬奈さんの語りで聴いたら、感極まってしまって。ひかりは、家族をはじめ他人に受け入れてもらえなくて、過酷な状況に追い込まれていきます。しかし、瀬奈さんの声があることで、彼女に伴走してくれる人の視線というものを感じることができたんです。そこにすごくグッときて、涙があふれてきました。

