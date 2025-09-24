賃上げから取り残される層への対策は急務（写真：Pormezz/Shutterstock.com）

慢性的な人手不足もあり賃金引き上げに関する話題が増えている。2025春闘は2年連続で5％超の賃上げを実現したほか、25年度の最低賃金も02年度以降最大となる上げ幅（66円）で全国加重平均が1121円となり、初めて47都道府県全てで1000円を超えた。一方で、インフレなどでさらに厳しい生活を強いられている人もいる。“賃上げ”トレンドの中でよもやの“賃下げ”に直面した2人の例を紹介する。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

給料は手取りで1割近く減る一方、家賃は契約更新で2万円近く値上げ

都内在住の50代のシングル女性は最近、勤務歴10年になる食品会社から給与減額の通告を受けた。原材料価格が上昇している中で取引先のスーパーなどの閉店が続き、勤務先の業績は悪化している。同時に社長をはじめとする役員の報酬も減額されたというが、「社員でダウンしたのは自分だけ。納得できない」と憤慨する。

女性は就職氷河期世代の上のバブル世代。大学卒業後は有名上場企業に営業職として入社した。しかし、自分の親ほどの世代の顧客対応に追われ、次第に「ここは私の居場所ではない」と考えるようになり、入社3年目で退社。折しも日本は不景気真っ只中で、いわゆる“第2新卒”の求人もほとんどなかった。

「若気の至りとはいえ、無謀な選択だったと思う」。やむなく、以降は保育園、デザイン事務所、飲食店など非正規雇用でさまざまな職場を転々とし、50歳を前にようやく正社員に採用されたのが今の会社だ。

ただ、正社員とは名ばかりで税金や社会保険料を引かれた後の手取りは20万円ほど。「家賃や光熱費を支払うと、生活していくのがやっとだ」とこぼす。

「社長のワンマン経営の会社なので、人件費＝経費としか考えていない。給料は最低賃金をベースに設定され、賃上げもほとんどない。業績低迷で去年の冬と今年の夏のボーナスも出なかった。まぁ、出たとしても数万円がいいところだけれど」

自嘲気味に話すが、状況は切羽詰まっている。今秋には賃貸アパートの契約更新が控えており、家賃は月額で2万円近く値上げされる見込みだ。一方、給料は手取りで1割近く減るため、シェアハウスを中心に転居先を探している。

将来の年金は月額5万円、「早めにぽっくり死にたい」

女性ははっきりモノを言うタイプで、その性格が災いして社長や次期社長となる副社長との関係が悪くなり、転職も視野に入れている。とはいえ、いくら世間は人手不足でも、還暦を前にした年齢を考えると求人件数はかなり絞られる。女性は総務や入出金管理、通販、広報、ウェブデザインなど幾つもの仕事をこなす“何でも屋”だが、「逆にこれといったキャリアを形成してこなかったのが弱みになってしまった」と悔いる。

会社を辞めたら雇用保険の失業給付は受けられるが、就業規則で退職金は支給されないことになっており、転職先を決めてからでないと退職できない。女性の両親は既に亡く、きょうだいも自分の生活に手一杯で支援は受けられないという。

「国民年金の保険料を長い間滞納してきたので、将来もらえる年金は月額5万円がいいところ。病気や介護など老後は不安しかない。働ける間は働くつもりでいるけれど、早めにぽっくり死にたい」

給料日直後を除き「預金残高は常に10万円未満

もう一人、同じ世代で最近、賃下げの憂き目に遭った話も聞いた。

先の女性より3歳下のプレ氷河期世代の50代女性も、業務委託先のメディア運営会社から“実質減収”を言い渡された。「預金残高は給料日直後を除けば常に10万円未満、年齢を考えると本当にマズイと思う」と打ち明ける。女性は既婚で自営業の夫と都内に暮らしており、子供はいない。

大学卒業後に住宅関連会社に就職したが、5年後に寿退社。その後数年間は夫の起業した会社が順調で“セレブ妻”生活を謳歌していたが、夫の会社がいきなり倒産し再就職を考えた時には、世の中は未曽有の大不況に喘いでいた。

仕方なく人材派遣会社に登録、以降は派遣先で一定期間働き、終了後はまた次の派遣先へという生活を繰り返してきた。そうした中で実直な仕事ぶりとITリテラシーの高さが評価され、派遣先だったメディア運営会社から「契約期間終了後も残ってくれないか」と声をかけられたのは6年前のことだ。

社員には“働かないおじさん”が山ほどいるのに…

実務能力が評価されたことがうれしく残留を決めたが、当時40代後半という年齢がネックになり、正社員登用の夢は叶わなかった。年俸制の業務委託契約で「労働時間や実績に応じて年収を上げる」という話だったが、以降、社員の給料は大幅にアップしても女性の年俸が引き上げられることは一度としてなかった。

契約更改の面談で賃上げを打診すると、決まって持ち出されるのが「君の働きぶりは評価しているけれど、業務委託については社内で賃金の評価基準が確定しておらず一人だけ特別扱いはできない」という“逃げ口上”だった。挙げ句、今年の更改では「担当業務や労働時間を増やさないと、今の年棒は維持しかねる」と通告されてしまったのだ。

「今の職場には社員の“働かないおじさん”が山ほどいる。一方、コロナ後の新入社員はちょっと無理を言うとすぐに辞めてしまうとかで仕事を頼みづらい雰囲気があり、その分、私の負担が増えている。それなのに、弱い立場の私にだけ『もっと働いてくれないと給料を下げる』というのは理不尽過ぎる」

憤った女性は契約を更改せず、人材派遣会社に復帰するつもりだ。幸い、古巣の人材派遣会社は受け入れてくれそうだが、この6年で最低賃金こそ上がっているが大きな収入アップに直結するものではないという。

新卒で就職した住宅関連会社の同期とSNSでつながり、最近何十年ぶりかに顔を合わせた。女性の倍以上の収入を得ていて、退職後も相応の年金を受け取る予定と聞かされ、会社を辞めたことを心底後悔した。

人材派遣会社時代は厚生年金に加入していたが、「私はそもそもの給料が少ないし、夫は国民年金だけだから、年金は2人合わせて普通の会社員1人分くらい」。将来への不安は尽きない。

今年から「一日一食」に

「よく、『旦那は自営業だから定年がなくていいね』と言われるけれど、本当にいいのかは疑問。私は地方の出身なので、子供の頃には縁側で碁を指しているおじいちゃんをたくさん見かけた。今は“ご隠居さん”がいなくなり、老後が“頑張った人生のご褒美”から“頑張る人生の延長戦”に変わってしまった。長生きしてもあまりうれしくない」

アベノミクスの新自由主義政策が招いた格差社会は、近年の株高でより拡大しているように見える。東京・港区では昼間から高級レストランやエステ店を満員にし、高級犬種を何匹も引き連れて優雅に散歩を楽しむ新富裕層が取り上げられる一方、この女性たちのように賃上げや最低賃金引き上げの恩恵も受けられず、家賃や日常生活にも事欠くような労働者もいる。

今回話を聞いたシングル女性は、増加する一途の食費を抑えるために、今年から一日一食に切り替えたという。節税や資産運用のためのふるさと納税やNISA（少額投資非課税制度）の利用を尋ねたら、「その日暮らしの人間に投資や税金の先払いをする余裕はない。ふるさと納税やNISAが使える人は、その時点で“勝ち組”だ」と返された。

女性たちのようなプレ世代を含めた氷河期世代がリタイアして、政府が危惧する社会保障費のピークを迎えるまで残された時間は少ない。しかし、岸田文雄前政権や石破茂政権が華々しく打ち出した対策の数々は奏功しているとは言い難い。

昨秋の衆議院選挙に続き7月の参議院選挙でも大敗を喫した自民党は、不評だった現金給付に代わり、参院選で立憲民主党が公約に掲げた「給付付き税額控除」の導入に前のめりだ。自公と立憲民主党が制度設計に向けた3党協議に入る中で、次期総裁候補では高市早苗前経済安全保障担当相が導入に積極的な姿勢を示し、林芳正官房長官も3党協議の継続を明言している。

給付付き税額控除とは、簡単に言えば、納税額から控除し切れない減税分は現金給付として受け取れる制度のことだ。税制の専門家によれば、「一般的な税額控除は非課税世帯や納税額の少ない世帯には効果が限定的だった。それに比べると低所得層の直接的な支援や公平な納税につながりやすく、導入により所得の再分配が進んで経済格差を緩和する効果が期待できる」という。

即効性は期待しにくい給付付き税額控除

一方で、デメリットや課題もある。

制度が複雑なため設計に時間がかかり、即効性は期待薄。さらに給付対象者の特定、不正受給の防止対策などに膨大な運用コストも見込まれる。

導入されたオランダなどの事例を見ると、制度を円滑に運用するには金融所得も含めた個々の納税者の正確な所得を把握する必要があり、特定口座（源泉徴収あり）などを活用した申告不要制度が見直されることになったら、新富裕層の反発を招く可能性もある。

もはや「待ったなし」の氷河期世代対策を含め、自民党新総裁が溜まりに溜まった新自由主義政策のツケをどう解消していくのか。給付付き税額控除3党協議の行方と共に注目したい。

