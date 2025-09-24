渡邊渚、2026年カレンダー発売へ 全カット撮り下ろし「たくさんのパワーと時間をかけて…」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。2026年のカレンダーを発売すると発表した。
【写真】全カット撮り下ろし！渡邊渚が2026年カレンダー発売へ
渡邊は「2026年カレンダーを発売することになりました！全カット撮り下ろしで、カラフルに季節を彩りました。衣装や写真のセレクトも自分で行い、たくさんのパワーと時間をかけて作った大切なカレンダーです！」と紹介。
続けて「壁掛けカレンダーと卓上カレンダーの2種類を、10月21日まで販売します。また、メンバーシップLighthouse会員限定のセットもご用意しました。こちらはイベント参加権付きです。2026年をこのカレンダーとともに迎えてくだされば嬉しいです！詳細は、渡邊渚オフィシャルサイトよりチェックしてください」と呼びかけている。
