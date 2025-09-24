日本代表FW中村敬斗、先発復帰の2部スタッド・ランスで今季初ゴール！「止めようのないシュート」と現地称賛

2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗。

昨シーズンはフランス1部リーグで11ゴールと活躍を見せたが、チームが2部リーグに降格したことで難しい状況に陥った。

体調不良を理由に今夏の日本ツアーを欠場。移籍を志願するも残留を狙うクラブと対立状態に陥り、練習にも参加しない状況が続いていた。

その後、移籍市場がクローズになるとようやくチームに復帰。20日のサンテティエンヌ戦でプレーに戻ると、23日のクレルモン戦では今季初めて先発起用された。

前半45分には右サイドからのグラウンダークロスを味方FWがスルーし、逆サイドから走り込んだフリーの中村がシュートを叩き込む！

地元紙『Journal L'Union』は「ファーサイドで待機していた中村がゴール前に飛び出し、右足で放った止めようのないシュートで相手GKを破った」と讃えていた。

中村の今季初ゴールなどでスタッド・ランスが4-1の勝利を収めている。

スタッド・ランスは10月のインターナショナルブレイクまでにあと2試合を戦う。9月の日本代表戦では招集が見送られた中村の復帰があるのかも注目される。

なお、日本は10月にパラグアイ、ブラジルとの親善試合を行う。