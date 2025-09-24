月の年金23万円「シルバー人材センターの仕事で月3万円。体力低下が不安」70歳男性の老後の悩み
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：300万円、リスク資産：なし
これまでの年金加入期間：厚生年金40年、企業年金（期間の回答なし）
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：20万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金3万円
配偶者の年金や収入：年金5万円
「ひと月の支出は約25万円」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「支出に対して少し不足している」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」。年金だけでは「足りない月がある」と回答されています。
「ゴルフの回数を減らして節約」現在は年金以外に「シルバー人材センターでの仕事で月3万円」の収入があるそうですが、70歳を迎え「体力低下」に不安を感じているとのこと。
年金生活においては節約も欠かせないそうで、「ゴルフの回数を減らす」ことで娯楽費を抑えているとあります。
「個人年金保険に入っておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「個人年金保険に入って貯蓄をしておけばよかった」と後悔を口にします。
老後生活には「あまり楽しみがない」とのこと。今後も働き続けるために「健康上の問題」が気がかりだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)