¢£ÆüËÜ¤¦¤ÄÉÂ³Ø²ñ¤Î¾×·â¥Ç¡¼¥¿
ÆüËÜ¤¦¤ÄÉÂ³Ø²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¯ÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢¼Â¤Ë64.7¡ó¤¬¡ÖÆâ²Ê¡×¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¦¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤éÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¤¿¤Ã¤¿6¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ëÉ÷¼Ù¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤«¡Ö¿²¤Æ¤ì¤Ð¼£¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢É÷¼ÙÌô¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤é¤º¤ËËèÆü¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¤Û¤É¿´¤¬Ìö¤é¤º¡¢¤à¤·¤í²¿¤À¤«¤¦¤ë¤µ¤¤¡£
±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
1Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆü¾ïÀ¸³è¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¦¡£
¡½¡½¤³¤¦¤·¤Æ°ì¸þ¤ËÄ´»Ò¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ËèÆü¤¬¤É¤ó¤É¤ó²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öµ¤¤Ë¤·²á¤®¤À¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Á¡¢¤·¤ó¤É¤¤¾õÂÖ¤ò²æËý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ú¤ÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¤È¤³¤í¤¬¼¡Âè¤Ë¡¢¶»¤¬¤Ä¤«¤¨¡¢°ß¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬¸º¤ê¡¢Æ°Ø©¤ä¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤Ë¤â½±¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÉÂ±¡¤Ï¡¢Æâ²Ê¡£
¤È¤³¤í¤¬°ß¥«¥á¥é¤ò°û¤ó¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¼ªÉ¡²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆMRI¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°ßÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê°ìÁØ°²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¿¦¾ì¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¤È¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌµÍý¤ä¤êÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Çç¤¦¤è¤¦¤Ë¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÌë¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â»õ¤òËá¤¯¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¿©Íß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Çº½¤ò³ú¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò°û¤ßÊª¤ÇÌµÍý¤ä¤êÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿§¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡£
ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¾õÂÖ¤Ë¡¢¹²¤Æ¤¿²ÈÂ²¤Ëº©´ê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢Àº¿À²Ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò²¼¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊ¿¶ÑÌó1Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¹¤¤²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ç¤Æ¤¤¿¤¦¤ÄÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤Æ25Ç¯¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â±ä¤Ù20Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤â»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢
¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¡ª¡×
¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¤¦¤ÄÉÂ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤Î¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤¬¡¢¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë3¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤´¤È¤¯¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤
¶À¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔÄ´¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤â¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤Î¹âÅÙ¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÈô¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÄÆÍî¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢²ÈÂ²¤¬µ¤¤Å¤±¤Ê¤¤
²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤´ÈÓ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È°¤¤½ê¤è¤êÎÉ¤¤½ê¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´êË¾¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¾¯¤·¤º¤Ä¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤«¤é°ìÈÖµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
£°å¼Ô¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤
º£¤Î°å³Ø¤Ç¤Ï³Æ¿ÇÎÅ²Ê¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤½¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤À¤±¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ªÉ¡²Ê°å¤¬¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¼ªÉ¡²Ê¼À´µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¼£ÎÅÈÏ°Ï¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¼ªÉ¡²ÊÅª¤Ë¤Ï¡ËÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¼À´µ¤ÎÀìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤¦¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ãý¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸¦½¤°å¤Îº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ25Ç¯¤º¤Ã¤È¿Ç»¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¸å¤Ë½Ò¤Ù¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤â¡¢²¿Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢µ¤¹ç¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤è¡×¤È°µ¤¤Ê¤¯²ÈÂ²¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤Ä¡×¤Ø¤ÎºäÆ»¤òÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬É¬Í×¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ë
»ä¤¿¤Á¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â°×¤Ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¹¡×¤È¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇ§¼±¤·¡¢ÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÃÎ·Ã¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Ä¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¡¢²È»ö¤â¤Ç¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢³Î¤«¤ËÍ«Ýµ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÉÝ¤¤¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Í«Ýµ°Ê¾å¡¢¤¦¤ÄÌ¤Ëþ¤Î¾õÂÖ¤³¤½¤¬¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÃæ´ÖÃÏÅÀ¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤âÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö´Å¤¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È1¿Í¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¾¤¦¤Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤À¡×
¤½¤¦»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Û¤ÉÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤Ð¡ÖÂÐ½èË¡¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼£ÎÅ¤¹¤ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¸ú²ÌÅª
¶áÇ¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡ÖMCI¡Ê·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MCI¤Ï4Ç¯¸å¤ËÌó40¡ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°ÃÊ³¬¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¼þ°Ï¤âÁá´ü¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¿©À¸³è¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼£ÎÅ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢È¾¤¦¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¥±¥¢¤¹¤ëÊý¤¬¡¢²¿É´ÇÜ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢²¿ÀéÇÜ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Æ±Î½¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ°¤È°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÈè¤ì¤«¤Ê¡©¡×¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¾¤¦¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¯¤·µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×
¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤é¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖÈ¾¤¦¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¾®¤µ¤¯¤È¤â³Î¤«¤Ê¸÷¤òÅô¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¿ÇÃÇ´ð½à
0¡Á2¸Ä¤Î¾ì¹ç
º£¤Î¤È¤³¤í¿´¤Î¾õÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤âÈ¾¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡Á4¸Ä¤Î¾ì¹ç
¾¯¤·¿´¤¬Èè¤ìµ¤Ì£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢ËÜ½ñ¤ÎÂè3¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿©¤¦¡¦¿²¤ë¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¿´¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
5¡Á9¸Ä¤Î¾ì¹ç
È¾¤¦¤Ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10¸Ä°Ê¾å¤Î¾ì¹ç
¿´¤¬ÁêÅö¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤ÒÀìÌç²È¡ÊÀº¿À²Ê°å¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥§¥Ã¥¯¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÀìÌçµ¡´Ø¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¿¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ê¿ ¸÷¸»¡Ê¤¿¤¤¤é¡¦¤³¤¦¤²¤ó¡Ë
Àº¿À²Ê°å
ÅìËÌ¤ÇÀº¿À²Ê°å±¡¤ò±Ä¤àÀº¿À²Ê°å¡£¹â¹»»þÂå¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¡£3Ï²¤·¤Æ¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¦¤Ä¤«¤é²óÉü¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ìó25Ç¯Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¿´¤Î¥±¥¢¤ËÅö¤¿¤ë¡£»Ù±ç³Ø¹»³Ø¹»°å¡¢Ï··ò»ÜÀß±ý¿Ç°å¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ°å¡¢·¹Ä°¤Î²ñ¸ÜÌä¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡¢Àº¿À²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£Ãø½ñ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬»à¤Ë¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»à¤Ì¤Û¤É´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ´©¡Ë¤¬2022Ç¯¤ÎÂè2²ó¥á¥ó¥¿¥ëËÜÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å Ê¿ ¸÷¸»¡Ë