人気女優そっくりの韓国陸上選手、美スタイルくっきりのレギンスSHOTでファンの視線強奪「ハンパない…」【PHOTO】

女優イ・ヨンエにそっくりで知られる韓国の女子陸上選手、キム・ジウンの美スタイルが話題だ。

【写真】キム・ジウン、“美ワキ”全開の大胆スイムウェア

キム・ジウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「初のマラソン挑戦！完走はできなかったけど…この瞬間だけでも十分癒された一日。オーバーペースですごく大変だったけど、とても楽しかったです！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グリーンのブラトップに同色のレギンス、白を基調としたランニングシューズを着用したスポーティーな格好のキム・ジウンが写っている。片足立ちでキュートなダブルピースのポーズを取りながら、カメラににこりと微笑みかけている。

現役陸上選手なだけあって、何より目が行くのはスラリとしたスタイルの良さ。引き締まった腹筋やレッグラインを堂々と見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「カッコ良すぎます！」「ハンパない…」「素晴らしい」「脚が本当に長い」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ジウンInstagram）

なお、キム・ジウンは1992年6月16日生まれの33歳。現在は全北（チョンブク）開発公社陸上チームに所属する陸上選手として、400ｍ、400ｍハードルをメインに活動している。

アスリートながらその美貌で注目を集め、人気ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』の主演女優イ・ヨンエに“そっくり”とされ、韓国の「陸上三大美女」の一人に挙げられている。最近ではNetflixで配信されたサバイバル番組『フィジカル100』シーズン2にも出演した。