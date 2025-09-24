ホンダの本格スポーツ「軽トラック」に反響殺到！「マジで買います！」とファン歓喜！ 超パワフルな「ターボ×5速MT」搭載で、まさに“農道のNSX”と称えられた最強商用車「T880」がスゴイ！
ホンダの本格スポーツ「軽トラック」に反響殺到！
かつてホンダアクセスが発表した、軽トラックのカスタムカー「T880」は、今でも話題に上るほど大きなインパクトを残しました。
一体どのようなクルマで、現在どんな評価が寄せられているのでしょうか。
このユニークなモデルは、ホンダの純正アクセサリーを手掛けるホンダアクセスが、2017年の「東京オートサロン」で発表したコンセプトカー。
「働くクルマはカッコいい」というコンセプトのもと、ホンダの軽トラック「アクティ」をベースに大幅な改造を施して開発されました。
まずキャビンとドアを前後に延長し、ルーフを約150mm低く、全幅を65mm広くすることで、ベースのアクティよりも低くワイドな、スポーティなフォルムを実現。
フロントマスクにレトロな丸型ヘッドライトを採用したことで、生命感あふれる個性的なフェイスへと刷新されています。
足元には、RSワタナベ製の14インチホイールとホワイトレタータイヤを装着し、硬派でありながらスタイリッシュな印象にまとめ上げました。
そしてT880はインテリアも細部までこだわりが詰まっています。
同車専用に製作されたインパネには、アナログメーターやメタルシフトノブが採用され、レトロかつスポーティな雰囲気を醸し出しています。
パワーユニットには、ホンダ「バモス」に搭載されている660ccターボエンジンを採用し、トランスミッションは軽オープンスポーツカー「ビート」の5速MTを組み合わせました。
さらに、インタークーラーをフロントエンドに配置することで、実走行での性能を最大限に引き出す工夫がなされています。
走行性能を追求した結果、足回りも強化されており、車高調整式サスペンションを装備。
ブレーキは前後とも4輪ディスクに変更され、フロントには対向4ピストン、リアにはシングルピストンが採用されました。
車内には乗員保護のためのロールバーも搭載されており、軽トラックで本格的な走りを実現するための、手の込んだカスタムが随所に見られる珠玉の一台となっています。
このように、デザイン性のみならず実際の走行性能も徹底的に追及されたT880に対し、SNSなどでは、
「これカッコよすぎだろ！ オイ！」
「可愛さと迫力のバランスが秀逸」
「ホンダに求めてるのはこういう遊び心なんだよね〜」
「まさに農道のNSX！ 異論は認めない」
「やっぱりホンダのスポーツカーは最高」
といった、カスタム内容とホンダの方向性を称賛するコメントが寄せられました。
しかしその一方で、
「発売したらマジで買います」
「せっかくここまで作ったなら売ってくれよ！」
「アクティ タイプRの車名で出しください」
「もう8年前なのか…残念だけど出ることはなさそう」
「販売すれば絶対に売れるはずなのに出さない理由は何なんだろ」
など、市販化を待ち望んでいたものの実現しないことに悲しむ声もあり、多くのユーザーから期待が寄せられていたことが伝わりました。
現在のホンダはラインナップには軽トラックそのものが無くなっているため、T880のようなクルマのベースとなるモデルが存在しません。
そのため今からの実現は難しいでしょうが、2025年10月に開催される「ジャパンモビリティショー2025」ではまた新しい形でクルマ好きをワクワクさせてくれるモデルが登場するか、期待が高まります。