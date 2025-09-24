第１０２回箱根駅伝予選会は１０月１８日、東京・立川市などで行われる。各校１２人以下がハーフマラソンを一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで１０枠の出場権を争う。東洋大時代に４年連続で予選会を走り、突破も落選も経験した本紙箱根駅伝担当の竹内達朗記者（５５）が、過酷な戦いを「占う」。

今回、暑熱対策のため、スタート時間が前回までの午前９時３５分から午前８時３０分に変更される。少しは暑さを回避されることが見込まれるが、１０枚の箱根行き切符を巡る戦いが“熱い”ことには変わりはない。

競技人生をかけたレースに臨む選手に最大限の敬意を示した上で予想する。

予想の参考材料となるのは、昨年１０月の箱根予選会と今年５月の全日本大学駅伝関東選考会の実績だ。箱根予選会はハーフマラソン１０人（計約２１０キロ）、全日本選考会は１万メートル８人（計８０キロ）の合計タイムで争う。人数と距離は異なるが、本質は同じ。失敗が許されないチーム戦で求められるのは、「速さ」ではなく「強さ」だ。

今年５月の全日本選考会は箱根シード校の中大がトップ通過。２〜７位通過は大東大、順大、日大、東海大、中央学院大、日体大だった。箱根シード校の東洋大も落選するほどのシビアな戦いを勝ち抜いた６校は、箱根予選会も通過【圏内】にいるだろう。

特に大東大と日体大は【有力】とみる。大東大は昨年はシード校だったため、箱根予選会を回避したが２、３年前はトップ通過。エースの入浜輝大（４年）、棟方一楽（３年）が箱根予選会を経験していることも強みだ。

大会史上最長の７８年連続７８回目の出場を目指す日体大は、上級生が充実。箱根予選会には７年連続出場で、良くも悪くも戦い方を熟知している。万が一、落選した場合、歴史的な“事件”となる。プレッシャーは大きいが、それをはね返す力を持っているはずだ。

前述の６校が順当に通過した場合、残る枠は４。神奈川大、法大、立大、山梨学院大、駿河台大、明大、東農大、専大、国士舘大の９校が【ボーダーライン】で激しく争うのではないか。東農大は、本来であれば外国人留学生と同等の走力があるエース・前田和摩（３年）の調子が鍵を握る。

今年、徳本一善監督（４６）が就任した芝浦工大を始め、指導体制を一新した拓大、麗沢大などは【ワンチャンス】突破の可能性があるだろう。

ここまで２２校。それ以外のチームは自らが１００％以上の力を発揮した上で、多数の上位校にアクシデントが発生した場合に【ミラクル】が起こりうる。

失礼を承知で、私が低い評価をした大学が活躍した時は、自身の眼力を恥じた上で心から祝福したい。（竹内 達朗）

◆本紙予想

【有力】

大東大、日体大

【圏内】

中央学院大、順大、日大、東海大

【ボーダーライン】

神奈川大、法大、立大、山梨学院大、駿河台大、明大、東農大、専大、国士舘大

【ワンチャン】

芝浦工大、拓大、麗沢大、亜大、筑波大、上武大、日本薬科大

【ミラクル】

流通経大、桜美林大、慶大、武蔵野学院大、明学大、平成国際大、東京経大、立正大、関東学院大、育英大、湘南工科大、東大

◆第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内またはハーフマラソン７３分以内の公認記録を有すること。

学生連合チーム編成変更…チーム枠導入 箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は６月、第１０２回大会（来年１月２、３日）から予選会で敗退したチームの選手で編成され、オープン参加する関東学生連合チーム（登録１６人）の編成方法を変更することを発表した。なお、外国人留学生選手は選出対象にならない点に変更はない。

〈１〉前回まで予選会落選校の中でハーフマラソン個人順位の上位１６人（各校１人）が選抜されていたが、第１０２回大会からチーム枠１０人と個人枠６人で編成する。チーム枠は予選会の落選校の上位１０校（総合１１〜２０位）に１枠ずつ与え、選考は各校に委ねられる。個人枠は予選会総合２１位以下のチームで個人順位の上位６人（各校１人）が選抜される。

〈２〉出走の上限回数は１回から２回に変更される。