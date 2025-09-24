松尾の舌禍騒動

チョコレートプラネットの松尾駿の舌禍騒動が大きな波紋を呼んでいる。彼はコンビのYouTube動画の中で、芸人仲間がネット上で理不尽な誹謗中傷を受けたことに怒りを示していた。そこでこんなことを言った。【ラリー遠田／お笑い評論家】

「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が何を発信してんだってずっと思ってる」

この発言は、本人にとってはあくまでも「理不尽な誹謗中傷をする人間に対する批判」のつもりだったのだろう。だが、言葉の選び方があまりにも乱暴だった。「素人」という表現で一括りにして「SNSをやるな」と命令口調で切り捨てる物言いは、多くの人にとって高圧的で傲慢に響いた。

現代においてSNSは芸能人だけのものではなく、誰もが自由に意見を発信するための生活インフラのような存在である。それを「やるな」と頭ごなしに封じるような言葉は、一般の人々の感情を逆なでする結果となった。芸能人以外の一般人を見下すような「素人」という言葉にも問題があった。

当然のごとく批判の声が殺到し、動画は削除された。その後、彼らは改めて謝罪動画を出した。神妙な面持ちの2人が真摯に謝罪と反省の言葉を述べた。そこで騒動はいったん収束してもよかったはずだが、意外な展開を見せたのはその直後だった。チョコプラの2人はおもむろにバリカンを取り出し、その場で自らの頭を剃り始め、丸刈りにしてしまったのである。

この行為は、伝統的に「誠意を示す」「けじめをつける」といった意味合いを持つパフォーマンスとして理解される面もある。しかし、その突飛な行動はどこかコントのようでもあり、真剣な謝罪を求めていた視聴者を戸惑わせた。

しかも、問題の発言をした張本人である松尾はもともと短髪で、坊主にしても外見の変化はごくわずかである。むしろ、比較的髪の長かった長田庄平の方が大きくイメージを変えることになり、一番割を食っている。このパフォーマンスが「ふざけている」「笑いを取ろうとしている」「反省の色が薄い」といった新たな批判を招くことになった。

高度な芸人の流儀

だが、個人的にはこの行為には彼らの芸人としての意地を感じて、好印象を抱いた。単なる謝罪だけで終わらせるのではなく、そこに「笑い」という要素を無理矢理ねじ込む。謝罪の形式を守りながら、その枠内で「失言していない長田の方が損をする」という皮肉な構造を演出する。これは露骨にふざけるのではなく、あくまで誠意を示す形を取りながら、その中に笑いを残すという高度な芸人の流儀であると言える。

また、丸刈りは一度やったら終わりではなく、その後の活動にまで影響を与える。今後しばらくの間、彼らはテレビやイベントにも丸坊主の姿で登場することになる。そのたびに「なぜ2人とも坊主なのか」「あの事件のせいだ」などという話題が浮上して、それを笑いのネタとして活用できる。騒動を逆手に取り、自らの失言すら新たな笑いの材料に変えてしまうしたたかさがそこにはある。これは芸人としての本能的な生存戦略とも言える。

もちろん、この態度を快く思わない人もいるだろう。「謝罪の場でふざけるな」「誠意を欠いている」と感じる人にとっては、丸刈りパフォーマンスは逆効果でしかない。しかし、芸人の本分は人を楽しませることであると考えている人にとっては、むしろ今回の対応は「逆境でも笑いに変える姿勢」として肯定的に映ったはずだ。

重要なのは、彼らが今後この出来事をどのように仕事につなげていくかである。丸坊主の姿で現れる彼らが、新しい笑いを生み出せるか、それとも「ふざけた謝罪」として悪い印象を残しただけで終わるのか。その答えは、これからの舞台や番組の中で彼ら自身が示していくしかない。失言から始まった騒動を、笑いに変えて再び自分たちの強みにしていけるかどうか。彼らが芸人としての真価を問われるのはこれからなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

