¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¡×¤ÎÇØ·Ê¡¡JRËÌ³¤Æ»¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢JRÅì³¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡Ú5¼Ò¤Î²óÅúÁ´Ê¸¤ò¾Ò²ð¡Û
¡¡Âè1²ó¡Ú¡ÖºÇ¹â»þÂ®320¥¥í¡×¤Î¿·´´Àþ¤Ç¡Ö²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÍýÍ³¡¡¡È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¡È½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£²ßÊªÎó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·´´Àþ¤¬²ÙÊª¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤À¡£Î®ÄÌ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢JR³Æ¼Ò¤Ë¼èºà¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£JRËÌ³¤Æ»¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢JRÅì³¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¡¢°Ê¾å5¼Ò¤Î²óÅúÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¡È²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¡¡¿·´´Àþ¤Ë²ÙÊª¤¬¼¡¡¹¤ÈÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¾¯¡¹¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë
¢¡5¼Ò¶¦ÄÌ¤Î¼ÁÌä
Q1¡§¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤¿²ÙÊªÍ¢Á÷¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û
¡¡°Ê²¼2¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿²ÙÊªÍ¢Á÷¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¡ÊÎó¼Ö²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó Quick¡×¡ÊÅöÆü¼õÉÕÂ¨ÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÊªÎ®¡Ê°Ê²¼¡¢JR ÊªÎ®¡Ë¤¬»ö¶È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Öº´ÀîµÞÊØ¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤ÎÂðÇÛÊØ²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜÊªÎ®¤¬»ö¶È¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤ÎÆÃµÞÎó¼ÖÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡ÊÂ®Ã£À¡Ë¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¡Ê¹âÅÙ¤ÊÍ¢Á÷ÉÊ¼Á¡Ë¤·¡¢Å´Æ»¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤ÂåÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¡¢¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¹âÂ®Ž¥Àµ³ÎŽ¥Äã¿¶Æ°Ž¥´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Â¨Æü²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï£²¼ïÎà¤Ç¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¡ÊÃíÊ¸ÄùÀÚ:£±½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¡Ë¤È¡¢ÅöÆü¿½¹þ¡¦ÅöÆü¤ªÆÏ¤±¤Î¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÅì³¤Æ»Ä¶¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¡Ë¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÅì³¤Æ»Ä¶¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¡Ë¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤Ï9·î1Æü¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¢§»³ÍÛ¿·´´Àþ
¡¦Äê´üÍ¢Á÷¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ª¡×
¡¦¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ªQuick¡×¡ÊÃð1¡Ë
¡¦¿·´´Àþ¥¥ã¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÃð2¡Ë
¡¡¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÇ¯8·î18Æü¤è¤ê¡¢JRÅì³¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´ÀþÄ¾ÄÌÎó¼Ö¡Ö¤Î¤¾¤ß¡¦¤Ò¤«¤ê¹æ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃð3¡Ë
Ãð1¡§
250613_00_press_Shinkansennimotuyusou_kinkyuyusoservice_1.pdf (westjr.co.jp)
Ãð2¡§
250327_00_press_Shinkansencarryservice.pdf
Ãð3
250807_00_press_shinkansen_nimotsuyusou.pdf (westjr.co.jp)
¢§ËÌÎ¦¿·´´Àþ
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Äê´üÍ¢Á÷¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¡¢¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ÙÌòºî¶ÈÏ¢·È¡Ë¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¢¨Q2¤È¹çÆ±²óÅú
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ
Q2¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJRÊªÎ®¤¬²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ê²Ù¼ç¡Ë¤È±¿Á÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈJRËÌ³¤Æ»¤Ë¤½¤Î±¿Á÷¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ð¤Å¤¯»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËË¡¿Í¤Î²ÙÊª¤ÎÄê´ü±¿Á÷¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2021Ç¯4·î¤è¤êËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶è´Ö¡§¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡ÁÂçµÜ¡¦Åìµþ¡Ë¡£
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¦Í½Ìó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢±ØÅù¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë²ÙÊª¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Î30¡Á60Ê¬Á°¤Þ¤Ç²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â´Þ¤á¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¾®¸ý¤Î²ÙÊª¤ò±Ø¤«¤é±Ø¤ØÍ¢Á÷¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¶è´Ö¡§¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡ÁÅìµþ¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï
HP¡Êhttps://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/hakobyun.html¡Ë
¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º´ÀîµÞÊØ¤¬¼è¤ê°·¤¦ÀÄ¿¹¸©°è¤ØÇÛÃ£¤¹¤ëÂðÇÛÊØ²ÙÊª¤ò¡¢JRËÌ³¤Æ»¤¬¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¡Á¿·ÀÄ¿¹±Ø¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë»ö¶È¤ò2021Ç¯3·î¤è¤êÊ¿Æü¤Î¤ß¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º´ÀîµÞÊØ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·´´ÀþµÒ¼¼Æâ¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÀÄ¿¹±Ø¤Çº´ÀîµÞÊØÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÎó¼ÖÆâ¤«¤é¼è¤ê²¼¤í¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ÏË¡¿Í¤¬²Ù¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢Á÷»ö¶È¼Ô¤È²ÙÎÌ¤äÍ¢Á÷Æü»þÅù¤Î»öÁ°Ä´À°¤È·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö»þ¹ï¤Î1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë²Ù¼õ¤±¤Î´°Î»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢½©ÅÄ¿·´´Àþ¡£»³·Á¿·´´Àþ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¼çÍ×±Ø´Ö¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÞ¤®¤Î¤ª²ÙÊª¤òÇÛÁ÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Ç¿·´´Àþ¤ÎÈ¯¼Ö30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª²ÙÊª¤òÂÐ¾Ý±Ø¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯Á÷Àè¤Î±Ø¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¢Î¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡¦¿·ÀÄ¿¹¡¦À¹²¬¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦Ä¹Ìî¡¦¶âÂô¤Î£·¶è´Ö¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿Îó¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°·ÀÌó¤Ê¤·¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡ÖÅì³¤Æ»¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¡¢ÀÅ²¬±Ø¡¢»°²Ï°Â¾ë±Ø¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¡¢µþÅÔ±Ø¡¢¿·Âçºå±Ø´Ö¤Î£¶±Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Â®Ã£À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤¤Â¨Æü²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜÍÍ¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ª¡×¡Ê»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´ÀþÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅì³¤Æ»Ä¶¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¡Ë¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤Ï¡¢9·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡ÖÅöÆü¿½¹þ¡¦ÅöÆü¤ªÆÏ¤±¡×¤Î¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»öÁ°¿½¹þÀ©¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿½¹þ¤«¤éÍ¢Á÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¡ÖÅöÆü¿½¹þ¡¦ÅöÆü¤ªÆÏ¤±¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ª¡×
»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¦ºßÍèÀþÆÃµÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Äê´üÍ¢Á÷¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¡Ê»öÁ°Í½ÌóÍ×¡Ë¡£¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤Î¼ç¤ÊÄä¼Ö±Ø¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ªQuick¡×
ÅöÆü¼õÉÕ¡¢Â¨ÆüÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¸½»þÅÀ¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¿·Âçºå±Ø¡¦¹Åç±Ø¡¦ÇîÂ¿±Ø¤Ç¤Î¤ßÂÐ±þ¡£»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÎó¼Ö¤ÏÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¡Ö¤ß¤º¤Û¹æ¡¦¤µ¤¯¤é¹æ¡×¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¥×¥ì¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿·´´Àþ¥¥ã¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
¿·Âçºå±Ø¢ªÇîÂ¿±Ø¤â¤·¤¯¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâÄó·È¥Û¥Æ¥ë¡¢ÇîÂ¿±Ø¢ª¿·Âçºå±Ø´Ö¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹Â¨ÆüÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸Ä¿Í¸þ¤±¡Ë¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤Ï¡¢ÇîÂ¿±Ø¡¦·§ËÜ±Ø¡¦¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø´Ö¤ò·ë¤Ö¶å½£¿·´´Àþ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¨Æü¡¦¹âÂ®²ÙÊªÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ë¡¢±Ø¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Ø¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ë¤Æ 2023Ç¯7·î¤«¤é¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¥×¥é¥¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢±Ø¤Þ¤Ç¤Î½¸²Ù¡¢±Ø¤«¤é¤ÎÇÛÁ÷¡Ê·Ú±¿Á÷¡Ë¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´°ÍÍê¤Î¤¢¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤éºÇÂ®¤ÇÍ¢Á÷²ÄÇ½¤Ê¿·´´Àþ¤ò¼êÇÛ¤·¡¢¶ÛµÞÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É
Q3¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï»þ´ü¤ä·Ð°Þ¤Ï¡©
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡¡2021Ç¯10·î¤è¤ê¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¡ÖÄ«ºÎ¤ì¿·´´Àþ¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤È¤¤¤¦»ºÄ¾»Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡ÖÊªÎ®´íµ¡¡×¡Ö¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ÎÅ¸³«¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¡¢¡È¤ªµÞ¤®¤Ç±¿¤Ó¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ßµÒº®ºÜÍ¢Á÷¤Ï2020Ç¯10·î¤è¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¡¢2024Ç¯£´·î¤ËÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¿·Âçºå¤Î3±Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤³¤À¤Þ¹æ¡×¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÅ´Æ»»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢JR³Æ¼Ò¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢¤è¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°èÆ±»Î¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡Äê´ü¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¤Ï¡¢2021Ç¯11·î¤«¤é³«»Ï¡£¡ÖÂ¾´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ²ÁÃÍ¼Â¸½¡×¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö²Ù¤â¤Ã¥·¥å¥Ã¡ªQuick¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é³«»Ï¡£¡ÖÅöÆü¼õÉÕ¡×¡ÖÂ¨ÆüÇÛÁ÷¡×¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öº£¤¹¤°Áá¤¯±¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö¿·´´Àþ¥¥ã¥ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é³«»Ï¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤«¤éÊ¡²¬¥¨¥ê¥¢´Ö¤Î´Ñ¸÷¤ò¼ê¤Ö¤é¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¡¡¿ÍÎ®¤Ë°Í¤é¤Ê¤¤¼ý±×¤Î³ÎÊÝ¤äÃÏ°è³èÀ²½¡¢¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥ÈÅù¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2021Ç¯5·î18 Æü¤è¤ê»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤ò±¿¤ÖÊýË¡
Q4¡§¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡¡¼ÖÆâÈÎÇä½àÈ÷¼¼¤È¤¤¤¦¸°¤Î¤«¤«¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë³ÊÇ¼¤·¤ÆÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î18Æü¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¸ýÍ¢Á÷¡ÊËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¿·ÀÄ¿¹¡ÁÅìµþ´Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅìËÌ¿·´´ÀþÎ×»þÎó¼Ö¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ50¹æ¡×¤ò»ÈÍÑ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1¡¦2¹æ¼Ö¤ò²ÙÊªÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¡¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÙÊª¤ò¤ª±¿¤Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡¼ÖÆâÈÎÇä¤Îºß¸Ë¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤Ø¤ÎÅëºÜ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÈÎ½àÈ÷¼¼¡ÊÌ¤³èÍÑ¥¨¥ê¥¢¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É
Q5¡§ÍøÍÑ·ï¿ô¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡¡ÍøÍÑ·ï¿ôÅù¤Î¿ô»ú¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤¬»ý¤ÄÂ®Ã£À¤äÄê»þÀ¡¢Äã¿¶Æ°À¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ¯ÅÙ¡×¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ëÁ¯µû¡¦ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÎÁÉÊ¡¦À¸Á¯¿©ÉÊ¤ä¡¢Â®Ã£¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿Í¢Á÷¥Ë¡¼¥º¤Î¤¢¤ë·ì±Õ¤ä¸¡ÂÎ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ´Ø·¸ÉÊ¡¢µ¡³£Îà¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ç¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ºÄ¾»Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÃÏ°è»ºÉÊ¤âÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¤Î¶Ó¸ñ¤ä°ú±Û²Èºâ¤ò±¿¤ó¤À¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Ç¤Ï¡¢¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤Î¥±¡¼¥¤ò¾µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÊý¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¡Í¢Á÷¼ÂÀÓ¤ÏÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°åÎÅ´Ø·¸ÉÊ¤äÀºÌ©µ¡´ïÉôÉÊ¡¢À¸Á¯¿©ÉÊÅù¤ò¤ª±¿¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð7·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¾ë¸ø±à¤Ë´°À®¤·¤¿°¦ÃÎ¹ñºÝ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°¦¾Î¡§IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤Ê¤ëÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Çºî¤Ã¤¿Ì¾Êª¤Î¡Ö¹ñµ»´Û¾ÆÄ»¡×¤ò¾ì½êÃæ¤ÏËèÆü¤ª±¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÍ¢Á÷·ï¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¸Á¯¡ÊÁ¯µûÅù¡Ë¤ä±ØÊÛ¤Ê¤É¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÃ»¤¤¿©ÎÁÉÊÎà¤òÂ¿¤¯Í¢Á÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»º¼ÔÍÍ¤«¤é¤Ï¾¦·÷¤Î³ÈÂç¡¢¤Þ¤¿¾ÃÈñ¼ÔÍÍ¤«¤é¤ÏÃÏÊý¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÅÔ¿´¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòº£¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ÂÎ¤ä¿·Ê¹Í¢Á÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½Åù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¡¡Í¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÙÊª¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Á¯ÉÊ¡¢Æü»ý¤Á¤Î¤·¤Ê¤¤¿©ºà¡¢¤ªµÞ¤®¤Îµ¡³£ÉôÉÊ¡¢¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ë°åÎÅ´Ø·¸¤Î²ÙÊª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·Ê¹¤Î¹æ³°È¯¹Ô¤ËÈ¼¤¦¶ÛµÞÍ¢Á÷Åù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÂ®¡¦Â¨ÆüÍ¢Á÷¡¢¤½¤·¤ÆÄê»þÀ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÊªÎ®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢²Ù¼ç¤µ¤Þ¤«¤é¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹
Q6¡§¡Ö¿·´´Àþ¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡×¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û
¡¡¿·´´Àþ²ÙÊªÍ¢Á÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹âÂ®¤«¤ÄÄê»þÀ¡¢Äã¿¶Æ°À¤ËÍ¥¤ì¤¿Í¢Á÷¥â¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡¿ÍÅù¤ÎÊªÎ®¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÍ¸ú¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÅìËÌ¡¢´ØÅì¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¢Á÷ÎÌ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ±¿¹Ô¤ä²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Ï¡Ö¹â¤¤Äê»þÀ¤ÈËÉÙ¤Ê±¿¹ÔËÜ¿ô¡×¡¢¡ÖÄã¿¶Æ°¤Ç¹â¿å½à¤ÊÍ¢Á÷¡×¡¢¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Í¢Á÷¼êÃÊ¡×¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÍ¢Á÷¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤Ê¤É¤âÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·´´Àþ¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¥À¥¤¥äÄÌ¤ê¤Î±¿¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤òËÉ¤²¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿·´´Àþ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î±Ä¶ÈÎó¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÂ®¤ò¸Ø¤ë320Ò¡ÊÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ®ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÂ®Ã£À¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤Ù¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÍ¢Á÷¤Ç¤Ï±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢¤ªµÞ¤®¤Î²ÙÊª¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÄã¿¶Æ°¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê²ÙÊª¤Î±¿Á÷ÇËÂ»¤Ê¤É¤Î³ÎÎ¨¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¢Á÷Ãæ¤ÎÉÊ¼ÁÎô²½Äã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¤ª¤è¤½11Ê¬¤Î£±¢¨1¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Í¢Á÷¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡ÖÊªÎ®´íµ¡¡×¡Ö¥â¡¼¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¥¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊHP¡Ö±¿Í¢ÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ ¢¨ÎáÏÂ5Ç¯5·î17Æü¹¹¿·¡Êhttps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html¡Ë¡×¤è¤ê¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎÅ´Æ»¡Ê²ßÊª¡Ë¤È±Ä¶ÈÍÑ²ßÊª¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Á÷ÎÌÅö¤¿¤ê¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ(g-CO2/Åkm)¤òÈæ³Ó¤·¤Æ»»½Ð
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¡JRÅì³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢±èÀþÅÔ»Ô¤È°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×»ö¶È¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´Æ»»ö¶È¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤È¤¤¤¦¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢JR³Æ¼Ò¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¡¢¤è¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°èÆ±»Î¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÍ¢Á÷¥â¡¼¥É¤«¤é¤Î¥·¥Õ¥È¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÍ¢Á÷µ¡´Ø¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í¥°ÌÀ¤«¤é¡¢¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÁªÂò¡¦ÍøÍÑ¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡Î¹µÒÎó¼Ö¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢1¡§¹âÂ®¡¢2¡§¹âÉÑÅÙ¡¢3¡§¹âÉÊ¼Á¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡§¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤ÈÈæ³Ó¤·¹âÂ®À¤¬¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆJR²ßÊª¤ÎÅÔ»Ô´ÖÍ¢Á÷¤¬¼ç¤ËÌë´Ö¤ÎÍ¢Á÷¤Ç¤¢¤ë¤Î¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎÂ¨ÆüÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¡£
2¡§£±²ó¤Î²ÙÎÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹âÉÑÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´õË¾¤¹¤ë»þ¹ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤Þ¤á¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£
3¡§¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤ÈÈæ³Ó¤·¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâ¤Î²¹ÅÙ¤â¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢Îã¤¨¤ÐÀ¸¤Êª¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹Éé²Ù¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¡£
¡¡²ÙÊªÍ¢Á÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂ¾´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ²ÁÃÍ¼Â¸½¡×¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤äÃ¦ÃºÁÇ²½¤â´Þ¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¢¨Q8¤Ç¹çÆ±²óÅú
²ÙÊªÀìÍÑ¿·´´Àþ
Q7¡§¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤«¤éºÂÀÊ¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢²ÙÊª¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¡Ö²ÙÊªÀìÍÑ¿·´´Àþ¡×¤Ï¸½¼ÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼çÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤Ïº£¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹âÂ®¤«¤ÄÄê»þÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Í¢Á÷¥â¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤Î³èÍÑºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡¡º£¸å¡¢E3·Ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÙÊªÀìÍÑ¿·´´Àþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·´´Àþ¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç1000È¢ÄøÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¸ýÍ¢Á÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÚQ6¡Û¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¹¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¦Îó¼Ö¤Î°ìÉô¤Ë²ÙÊªÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ä¥Û¡¼¥à¤ÎÀßÈ÷²þÎÉ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ää¼Ö»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î²ÙÊª¤òÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ê²ÝÂê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹ÔÉÑÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¯ÎÌ¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡²ÙÊªÍ¢Á÷ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ´Ä¶ÊÑ²½¡ÊÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¤Î¿¼¹ï²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÎ¹µÒ¤Î½Ì¾®Åù¡Ë¤ä¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¢¨Q8¤Ç¹çÆ±²óÅú
ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Q8¡§¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û
¡¡¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¡ÁÅìµþ±Ø´Ö¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤«¤é¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Î¼è°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¹ç¤»¡¦·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó Quick¡×¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¹ç¤»¡¦·ÀÌó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢±ØÅù¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë²ÙÊª¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Î30¡Á60Ê¬Á°¤Þ¤Ç²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ï60Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡È¡´Û¡¢Æ»ÆîÃÏ°è¤Î¡¢´ë¶È¤ÎÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Åìµþ¤È¤ÎÁê¸ß´Ö¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÙÊª¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò°ìÅÙ¤´ÍøÍÑ¡¢¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Í¢Á÷¥â¡¼¥É¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤Î¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡Û
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó Quick¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥Ã¥Ä¿·³ã¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀçÂæ¡×¤Î½ÉÇñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤ª²ÙÊª¤ò¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅöÆüÃæ¤ËÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÃÏ°è»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJRÅì³¤¡Û
¡¦º£¸å¤âJR³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿·´´Àþ²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¡Û
¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¶è´Ö´°·ë¤ÎÍ¢Á÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢JRÅìÆüËÜ¡ÊËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ë¡¦JRÅì³¤¡ÊÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ë¡¦JR¶å½£¡Ê¶å½£¿·´´Àþ¡Ë¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò¸Ù¤Ã¤¿Í¢Á÷¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤òÁë¸ý¤ËÄ´À°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤éÀ§Èó¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJR¶å½£¡Û
¡¡¿·´´Àþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÂ®¡¦Â¨ÆüÍ¢Á÷¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÍøÊØÀ¤ÎÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÇÀ»ºÉÊ¡¦Á¯µû¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ°è»ºÉÊ¤Î¾¦·÷³ÈÂç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢´Ñ¸÷PR¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤«¤éËÌ¶å½£¶õ¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¡¢UPSÍÍ¤Î¹ñºÝ¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ÁÊªÎ®¼êÃÊ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡¢²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÈæ¤Ù´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Í¢Á÷¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢²ÙÎÌ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÊªÎ®²ñ¼Ò¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤µ¤Þ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ÙÊªÍ¢Á÷¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÀ¼Ò¤Ç¤âµÒ¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç¥í¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÙÎÌ³ÈÂç¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¼«ÂÎ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶å½£Æâ¤ÎÀ¸Á¯ÉÊ¡¦»ºÉÊ¤ò¡¢ÇîÂ¿±Ø¤Ë½¸¤á¡¢¤È¤ì¤¿¤Æ¡¦ÆÏ¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ð¤á¥Þ¥ë¥·¥§¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¿·´´Àþ²ÙÊªÍ¢Á÷¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Î¸ÄÊÌ¼ÁÌä
Q1¡§¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ËJRËÌ³¤Æ»¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤Î»ö¶È¼çÂÎ¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJRÊªÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢²Ù²¼¤í¤·¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Î±¿Á÷¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¡¢Åö³º¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏËÌ³¤Æ»Æâ¤Î°ìÉô¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤Ï¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ÏJRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2¡§JRËÌ³¤Æ»¤Î±Ø¤Ç¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ²ÙÊª¤òÁ÷¤ì¤ë±Ø¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¸½¾õ¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥óQuick¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Q3¡§¿·´´Àþ¤Î»¥ËÚ±ä¿¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Î´ÉÆâ¤Ç¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤¿²ÙÊª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡¢·×²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢»¥ËÚ³«¶È¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¾õ¶·Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¡¦JR¶å½£¤Î¸ÄÊÌ¼ÁÌä
Q4¡§JRÅì³¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤´Ç§¼±¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¤Ç¶ÛµÞÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Äó·È±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê9·î1Æü°Ê¹ß¡Ë¡£
Q5¡§JRÅì³¤¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¥Þ¥Ã¥ÏÊØ¡×¤¬Ë¡¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤äÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿²ÙÎÌ¡Ê£±Îó¼Ö¤Ë¤Ä¤³µ¤Í18È¢ÄøÅÙ¡Ë¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢Äê´üÅª¤Ê¤´ÍøÍÑ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q6¡§JR¶å½£¤Î·§ËÜ±Ø¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤«¤é¿·Âçºå±Ø¤äÅìµþ±Ø¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤Ë²ÙÊª¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ë¡¿Í¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢JR¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤·¤¿Í¢Á÷¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍ¢Á÷¶è´Ö¡¢²ÙÎÌ¡¢»þ´ÖÅù¤ò¤´¾¦ÃÌ¤Ç¤ª»Ç¤¤¤Î¤¦¤¨¡¢JR¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤È¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë²ÄÈÝ¤ò¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¡¿Í¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤«¤éÂ¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î²ÙÊªÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q7¡§ÆüËÜÄÌ±¿¤µ¤Þ¤Î¡ÖNX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥«¡¼¥´¡×¤ÈJR¶å½£¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÖNX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥«¡¼¥´¡×¤ÏÆüËÜÄÌ±¿¤µ¤Þ¤ÈÊÀ¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¤¿¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¤µ¤Þ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ù¼ç¤µ¤Þ¤È¤Î¤´·ÀÌó¡¢½¸²Ù¤äÇÛÃ£¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜÄÌ±¿¤µ¤Þ¤¬Ã´¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ªÊØ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶å½£¿·´´Àþ¶è´Ö¤ÎÍ¢Á÷¤òÊÀ¼Ò¤¬Ã´¤¤¡¢ÆüËÜÄÌ±¿ÍÍ¤ÈÊÀ¼Ò¡¢ÁÐÊý¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ï¢·È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1²ó¡Ú¡ÖºÇ¹â»þÂ®320¥¥í¡×¤Î¿·´´Àþ¤Ç¡Ö²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÍýÍ³¡¡¡È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¡È½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼JR³Æ¼Ò¤¬¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
