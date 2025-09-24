会社負担でリスキリングの32歳社員、その後「すぐに退職」したワケ…従業員へのスキルアップ投資の「落とし穴」

政府が推進するリスキリング政策の下、従業員のスキルアップに投資する企業が増えている。しかし、リスキリング制度の設計と運用を間違えると、肝心の学びの成果を活かせず、企業、従業員ともに期待外れの結果を招くことも……。

リスキリング制度導入時に企業が陥りがちな落とし穴とは何か。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

「社長の右腕」になれると信じて、社会人講座に

A川さん（32歳）は大学卒業後精密機械メーカーで社内システムの管理をしていたがキャリアアップを狙い、3年前の4月甲社に転職した。甲社はIT関連の導入、運用に関するコンサルタントを主軸とする創立4年目のベンチャー企業。甲社長は35歳と若く、大学と大学院でシステム経営学を専攻していた。A川さんは今までの経験を活かしつつ、顧客へのコンサル業務を自分のものにするために残業もいとわず懸命に働いた。甲社長はそんな仕事ぶりをとても気に入り、A川さんが提案したコンサル案に、大手企業の乙社が了承し、取引が成立したときには、

「僕は優秀な部下を持って、なんて幸せなんだろう！」

と飛び上がって喜んだくらいだ。

2年前の3月、A川さんは甲社長からある提案を受けた。

「A川君もそろそろ入社して1年だよね。かなり仕事の腕も上がってきたし次のステップに進んでみない？」

「次のステップって、どういうことですか？」

「単なる社員のままじゃもったいないってこと。君には僕の右腕になってほしいんだよ」

「そんなに認めてもらえるとは嬉しいです」

「ただし、僕の右腕として一緒にやっていくには、君にマーケティングや経営をしっかり学んでもらう必要がある。そこで、僕が卒業した大学院が4月から開講する社会人向けの1年間の特別講座を受けてほしい。学費はすべて会社が負担するよ」

「えっ、いいんですか？」

「経営を学んで、戻ってきたら幹部として迎えることを約束する。まずは営業本部長かな。どう？悪くない話でしょ」

「はい、ぜひお願いします」

思ってもみなかった形でキャリアアップができると思い、A川さんは小躍りして喜んだ。

「やったーあっ！転職して本当に良かった。1年後は経営陣の仲間入りだ」

4月から週2日の夜間、大学院で学ぶようになったA川さん。仕事との両立は容易ではなかったものの学びの内容や机を並べる受講生たちとの交流は有意義で、1年は瞬く間に過ぎていった。

昨年の3月。大学院での学びを終えたA川さんは、甲社長の「修了後は営業本部長として迎える」との言葉を信じ、新たな役割への期待を抱いていた。すでに新規取引先の拡大に向けたいくつかのアプローチ案を作成し、いつでも甲社長の要望に応える準備を整えた。しかし、半年が経っても肩書はなく、仕事の内容も以前と同じ。それどころが人手不足のせいなのか簡単な資料の作成とか、総務的な業務ばかりが増えていった。甲を煮やしたA川さんは思い切って、甲社長に約束の件を尋ねてみたが、

「営業本部長？そんな話ししたっけ……」

とかわされるばかり。悔しかったが立て続けに新規案件が舞い込み、出張だらけでバタバタしている様子にそれ以上何も言えなかった。

「退職するなら、講座費用を返してもらおうか」

そして今年1月、事態を左右する決定的な出来事が起きた。甲社長が丙社との事業提携を進めていたのである。A川さんが丙社の内情を調査した結果、同社は準大手の金融会社ではあるものの、グループ全体の経営状況は芳しくなく、業界内では「いつ倒産しても不思議ではない」とさえ噂されるほど評判が悪いことが判明した。このまま提携が進めば、甲社の経営にも深刻な影響を及ぼす可能性がある。

A川さんはその結果をレポートにまとめ、提携に反対の意見を述べたが、甲社長は聞く耳を持たなかった。

「取引するかしないかの判断は俺がする。君はでしゃばるな」

その言葉は、A川さんの胸に深く突き刺さった。

「僕は、社長の右腕じゃなかったんですか！」

A川さんの反発に、甲社長は黙ったままその場から去っていった。

その後、A川さんは社内ミーティングの中で複数の提案をしたが、甲社長のダメ出しですべて握りつぶされ、飼い殺しの状態になった。

2月に入り、A川さんは特別講座で仲良くなったB田さん（32歳・情報シンクタンク勤務）とお互いの近況報告を兼ねて居酒屋で酒を酌み交わした。B田さんに「近頃仕事はどう？」ときかれたA川さんは、正直に今の状況とやるせない胸の内を明かした。

「学んだことを活かせない。社長には期待されていたはずなのに、何も任されないばかりか無視されてるよ」

「それはつらいな。そういえば講座で一緒だったC上さん（40歳でシステム管理会社勤務の部長）今度会社を立ち上げるみたいで、一緒にやってくれる人を探してたよ。知らない仲じゃないし、何なら話だけでも聞いてみたら？」

その言葉に、A川さんの心は大きく揺れた。

「自分の仕事ぶりに期待してもらい、講座で学ぶ機会をくれた甲社長には恩がある。でも今のままでは自分がダメになりそうで嫌だ」

2月中旬、C上さんの会社で働くことを決めたA川さんは、退職届を甲社長に差し出すと、吐き捨てるような言葉が返ってきた。

「はあ？辞めるなんて信じられない。それなら講座の費用は全額耳を揃えて返してもらおうじゃないか」

「えっ、そんなお金ないです。だいいち社長が本部長になるために必要だっていうから通ったんですよ。会社命令なのに今更返せなんて変じゃないですか」

「本当にうちの未来を担ってもらうつもりだったんだよ！」

甲社長の叫び声が、部屋全体に響いた。

「マジで。A川には期待していたのに裏切られた。受講料、返さないなら訴えてやる」

A川さんが退席した後、甲社長は退職届を見つめながら、独り言をつぶやき続けた。

＊ ＊ ＊

リスキリングのメリットは、従業員の成長を促し、組織の柔軟性を高める点にある。新しいスキルを得た従業員が、従来の枠を超えて活躍することで、企業の競争力の向上が期待できる。

一方で、デメリットも存在する。

学びの成果が活かされない場合、従業員にとっては“期待外れ”となりモチベーションが低下する。企業にとっては“投資の損失”になる。特に若手社員の場合、学びを終えた直後に退職するケースは少なくない。

今回の事例のA川さんのように、大学院で経営を学ばせた社員が、修了から短期間のうちに「学んだことを活かせる場がなかった」として退職し、企業側が学費の返還を求めるなどトラブルに発展することもある。こうした事例はリスキリング制度の設計とその運用の在り方が問われる象徴的なケースといえるだろう。

後編記事〈退職した32歳社員に「リスキリング受講料を返せ」は違法か？後悔しないリスキリング制度導入の注意点〉では、このようなトラブルを防ぐためのリスキリング導入時の注意点や、甲社長の問題点、2人の気になる「その後」などをお伝えする。

【もっと読む】退職した32歳社員に「リスキリング受講料を返せ」は違法か？後悔しないリスキリング制度導入の注意点