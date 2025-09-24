「はこビュン」、「東海道マッハ便」、「荷もっシュッ！」、「はやっ！便」──これらの名称から、どんなサービスを思い浮かべるだろうか。実はこれ、JR北海道、東日本、東海、西日本、九州の5社が手がける荷物輸送サービスなのだ。しかも荷物を運ぶのは「新幹線」。なぜ貨物列車ではなく、営業最高速度が時速320キロという新幹線がトラックのように日本の物流を担っているのか。JR各社に取材を依頼すると、興味深い流通ビジネスの最前線が見えてきた。（全2回の第1回）

【写真を見る】えっ？ 新幹線のシートに乗客ではなく“巨大な荷物”が…新たな“物流サービス”実際の様子

そもそも新幹線の歴史を遡ると旧国鉄の時代、書類など小さな荷物の輸送を依頼できる「新幹線レールゴー・サービス」が1980年代にスタートしている。例えば出版社では、特に大阪在住の作家やライターの原稿、カメラマンの撮影済みフィルムを新幹線で東京に送ることが少なくなかった。

新幹線から“荷下ろし”をするスタッフ（JR東日本提供）

だが宅配便やFAX、インターネットの発達により、出版社が「レールゴー・サービス」を利用する機会は減少した。他の業種でも似たような経緯を辿った会社は珍しくないだろう。ところが2010年代に入り、新幹線で荷物を運ぶメリットに改めて注目が集まった。担当記者が言う。

「2017年、JR東日本が『朝採れ新幹線マルシェ』というイベントを開催します。山形のサクランボや福島のキュウリ、新潟の枝豆など各地の名産品を新幹線で運び、東京駅で販売したのです。何しろ新幹線は平均速度でも時速200キロ台ですから、高速道路を走るトラックとスピードの差は圧倒的です。その日の朝に採れた農作物を極めて新鮮なまま運ぶことが可能だと証明され、関係者から熱い視線が注がれるようになったのです」

その後の動きを一部ご紹介すると、JR東日本やJR西日本が新幹線を使った魚介類の輸送などに取り組んだほか、JR東海が「貨客混載輸送」の実証実験を2020年10月から開始している。

評価された利便性

2021年5月、JR九州が「はやっ！便」を博多駅と鹿児島中央駅の2駅間で始めると発表。続いて同年10月にJR東日本が「はこビュン」のサービス開始を発表した。この時点でJR北海道も「はこビュン」に携わっていたため、東京駅と新函館北斗駅間の輸送が可能になった。

さらに同年11月にはJR西日本が山陽新幹線を使った荷物輸送事業を、2024年2月にはJR東海が「東海道マッハ便」のサービス開始を発表した。

これでJR北海道の新函館北斗駅からJR九州の鹿児島中央駅まで日本列島を南北に縦断し、さらにJR東日本の新潟駅とJR西日本の金沢駅でもサービスが実施されることで太平洋側と日本海側も結ばれた。つまり“新幹線による全国物流ネットワーク”が完成したことになる。

「新幹線を使った輸送サービスは、基本的に法人を対象にしています。そもそも駅から駅までの輸送がメインですので、集荷や配達の手配は荷主が行う必要があります。法人の発注者側とJRの担当者が事前に打ち合わせを行って利用開始となるわけですが、JR5社がサービスを開始すると、その利便性が評判になりました。そのため『緊急の輸送にも対応してほしい』、『個人でも利用したい』といった要望が増えたのです。これを受けてJR5社は法人の当日受け付けを可能にしたほか、個人客はJR東日本とJR九州が対応を始めました。さらにJR九州の『はやっ！便PLUS』は福岡・熊本間、福岡・鹿児島間の輸送で、3駅から半径10キロ以内に限り集荷と配送を依頼できるほか、JR東日本も駅から30キロ圏内なら集荷と配送を行う有料オプションを用意しています」（同・記者）

日本通運も新幹線を利用

JR5社が新幹線を使った荷物輸送に力を入れる理由として、ニーズの高まりが背景にあるのは言うまでもない。一方で、環境問題や物流2024年問題への対策という“公益性”も大きな影響を与えている。

「かつて新幹線では車内販売が行われていましたが、最後まで続いていた山陽新幹線も2024年3月で終了しました。結果、車内販売の物品をストックしていた場所が“空きスペース”になったのです。新幹線で荷物を運ぶというサービスは、JR5社にとってスペースの有効活用という側面もあります。さらに新幹線は遅延がほとんどありません。渋滞に巻き込まれることの多いトラックより優位性があります。大量の荷物を運ぶことは無理でも、運行本数が多いのできめ細かな輸送が可能です。トラックより二酸化炭素の排出量は少なく、乗り心地の良さを実現している低振動性は荷物の破損を大幅に減らします。精密機器の輸送も対応可能です」（同・記者）

物流大手が新幹線を使って荷物を運ぶことも増えてきた。日本通運は2月から「NXスーパーエクスプレスカーゴ」のサービスを開始した。荷物を運ぶ際に新幹線の輸送サービスを利用するというもので、遠隔地の即日配達を可能にしたほか、二酸化炭素の排出量だけでなくドライバーの勤務時間を削減する効果も期待できるという。

焼鳥と東海道新幹線

JR北海道も佐川急便と連携し、新函館北斗駅と新青森駅の間で宅配便の荷物輸送を平日に実施している。佐川急便の担当者が荷物を入れた専用ボックスを新幹線の客室内に積み込み、到着すると取り下ろしも行うというものだ。

「どんなものを運んでいるのか、デイリー新潮はJR5社に取材を依頼しました。基本は鮮度が重要な魚介類、野菜や果物、賞味期限の短い弁当などの食料品、低振動性を評価しての精密機械、電子部品、医療用機器が中心のようです。ただ珍しい依頼もあるそうで、例えばJR東日本は観賞用の錦鯉や引っ越しの家財を新幹線で運んだこともあるとの回答でした。JR西日本やJR九州は新幹線のスピードを活かし、血液検体や新聞の輸送も引き受けているそうです。名古屋市では愛知国際アリーナ（IGアリーナ）が完成し、こけら落としとして7月に大相撲名古屋場所が開かれました。その際、両国国技館の名物である『国技館焼鳥』の輸送をJR東海が担当。名古屋場所中は東海道新幹線で毎日、焼き鳥を輸送したとのことでした」（同・記者）

新幹線による荷物の輸送は着実に実績を積み重ねていることが分かる。そのため物流業界などから「新幹線に荷物を運ぶ専用車両を連結してほしい」との要望も出ている。だが、この点に関してはJR各社で“温度差”があるようだ。

リニアと新幹線の関係

「“荷物専用新幹線”の実現に最も力を入れているのはJR東日本です。毎週金曜に新青森駅から東京駅に向かう東北新幹線の臨時列車・はやぶさ50号は1号車と2号車が4月から荷物専用車両になっています。さらに将来的には山形新幹線用のE3車両を荷物専用新幹線に改造し、大量輸送を実現する計画です。一方、今すぐの実現は難しいと考えているのはJR東海です。東海道新幹線は運行頻度が高く、ホームが乗客で混雑することも珍しくありません。荷物用車両を製造するだけでなく、荷物を積み下ろすためホームを改装する必要もあります。しかも、それだけ投資して環境を整備したとしても、極めて限られた停車時間で荷物の積み下ろしを行うのは無理という判断です」（同・記者）

鉄道に詳しいジャーナリストの河嶌太郎氏は「航空便のライバルとして、新幹線による荷物の輸送は今後、ますます利用されるのではないでしょうか」と言う。

「大前提として日本は少子化が進んでいます。インバウンドによる新幹線の利用増は期待できるとはいえ、基本的に新幹線を利用する乗客の数は減っていくと考えるべきです。一方、新幹線のスピードは航空便と競合できる実力を持っていますし、物流業界ではドライバー不足が深刻化するため、今後もニーズは増え続けると予想されます。JR5社は新幹線による荷物輸送にどんどん注力することになるはずです。さらに東海道新幹線で言えば、リニア中央新幹線の開通が影響を与える可能性があります。東京・名古屋間、東京・新大阪間で乗客輸送がリニアにシフトすれば、東海道新幹線には今よりも余裕が生まれることが期待できます。日本の大動脈である東海道新幹線でも荷物輸送が本格化すれば、大きな経済効果をもたらすのは間違いありません」

デイリー新潮編集部