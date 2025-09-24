北欧パビリオン「ノルディック・スペースデー」北欧と日本が描く持続可能な宇宙協力

大阪・関西万博、地球の未来と生物多様性 ウィークの一環として、北欧パビリオンにて、「ノルディック・スペースデー」が開催されました。日本の宇宙飛行士 古川聡氏・北欧の欧州宇宙機関（ESA）の宇宙飛行士兼 Saabのチーフ・イノベーション・オフィサーとして活躍する、マーカス・ワント氏らが壇上し、「宇宙」をテーマに議論しました。

「ノルディック・スペースデー」

オープニングセッションでは、北欧・日本の宇宙機関や政府関係者が登壇され、今後の協力強化に向けたビジョンや、宇宙技術を活用して地球規模の課題解決、SDGs の達成などへ向けた幅広い分野での可能性を探りました。

古川聡氏、マーカス・ワント氏

日本の宇宙飛行士 古川聡氏・北欧の欧州宇宙機関（ESA）の宇宙飛行士兼 Saabのチーフ・イノベーション・オフィサーとして活躍する、マーカス・ワント氏とのトークセッションが開催

和やかな雰囲気の中のトークセッション

宇宙滞在の経験を踏まえ、持続可能な宇宙開発や今後の月・火星探査の展望、日本のテクノロジーとスウェーデンのエコ活動を組み合わせた取り組みなど、より良い未来への期待を語りました。

普段使いできるアイテムがたくさん並ぶギフトショップ

大人気！！北欧パビリオン併設のギフトショップ、可愛らしいムーミンのグッズに北欧パビリオンオリジナルクッキーや日常で幅広く利用できるアイテムがたくさん並んでいます。

靴下や帽子など大阪・関西万博内で使用できるアイテム

万博会場ではかかせない帽子や普段使いできる種類豊富な可愛らしい靴下シリーズ。カラフルで見ているだけでも心躍る色鮮やかな靴下は気分を上げてくれるアイテムです。ムーミンや長靴下のピッピのグッズも揃っています！

バラエティ豊かなバックはお出かけに最適

お出かけに欠かせないトートバッグや、ムーミンの仲間たちのぬいぐるみチャームは、どちらにするか迷うくらい、みんなキュートな表情をしており、お出かけにぴったりなアイテムです。

可愛いぬいぐるみもたくさん！

北欧パビリオン

「ノルディック・サークル（Nordic Circle）～北欧と共に、より良い明日へ～」をテーマに、北欧パビリオンは、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの 5か国が出展。閉幕まで様々なイベントを開催予定。

予約不要のパビリオンなので、気軽に立ち寄りギフトショップも楽しんでみてはいかがでしょうか。