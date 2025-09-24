プロ野球パ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは3位オリックスとの本拠地・4連戦最終戦を迎えました。ここまで1点差の攻防を落とし3連敗を喫していたソフトバンクは、この日も好機を生かせず。初回から無死2塁、2回にも無死3塁のランナーが出るも得点につなげられません。そんな中で先発・松本晴投手は3回、2つの四球で2アウト1、2塁のピンチを招くと太田椋選手のタイムリーを浴び失点。ソフトバンク打線は相手打線を上回る6安打を放つも、9残塁の完封負けを喫しました。

首位を2.5ゲーム差で追う2位日本ハムは、4位楽天と対戦。先発・孫易磊投手は初回に2ラン、2回にも1アウト満塁からゴロの間に失点を重ねます。日本ハムは3回から継投策に出るも、2番手・金村尚真投手が5回に1アウト1、2塁のピンチを招き降板。通算900登板を迎えた宮西尚生投手をマウンドに送るも、犠牲フライで1点を失いました。さらに6回には回またぎとなった4番手・玉井大翔投手が押し出し四球で失点。8回には回またぎ起用となった5番手・古林睿煬投手が浅村栄斗選手の2ランを浴びました。そんな中、日本ハム打線は対する楽天投手陣の前にわずか3安打に抑えられ、2試合続けての完封負けを喫しました。

5位西武と対戦した6位ロッテ。先発マウンドには18年目のベテラン右腕・唐川侑己投手があがります。これが唐川投手にとって今季初の先発マウンドとなるも、5度の三者凡退を記録するなど7回無失点の好投。対する西武の先発・與座海人投手も8回を1人で投げきるなど好投を見せるも、ロッテ打線は2回に犠牲フライで1点をもぎ取りました。9回には3番手・横山陸人投手が無死満塁のピンチを招くも、後続を打ち取り完封勝利。1点差の攻防を制し、唐川投手は今季1勝目をあげました。

この結果、首位ソフトバンクの優勝マジックは「5」に到達。2位日本ハムとのゲーム差は変わらず2.5のままとなっています。

◇23日のパ・リーグ結果

◆オリックス 1-0 ソフトバンク

勝利投手【オリックス】田嶋大樹(7勝7敗)

敗戦投手【ソフトバンク】松本晴 (6勝6敗)

セーブ【オリックス】マチャド (3勝6敗27S)

◆楽天 7-0 日本ハム

勝利投手【楽天】ハワード(5勝0敗)

敗戦投手【日本ハム】孫易磊(2敗1S)

本塁打【楽天】黒川史陽4号、浅村栄斗9号

◆ロッテ 1-0 西武勝利投手【ロッテ】唐川侑己(1勝1敗)敗戦投手【西武】與座海人(6勝5敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝4敗10S)