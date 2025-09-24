サッカーJ1リーグは、23日（火）に第31節の10試合が行われました。

首位鹿島アントラーズは、セレッソ大阪に3得点で勝利。中2日での厳しい日程でしたが、FWレオ セアラ選手が得点数トップとなる17点目をあげるなど、リーグ戦3連勝、直近8戦負けなしと強さをみせ、勝ち点61まで積み上げてます。

この日は上位対決が目白押し。2位につけていた京都サンガF.C.は、5位のFC町田ゼルビアと対戦し、後半アディショナルタイムに追いつき、執念のドロー。3位につけていた柏レイソルは、6位のサンフレッチェ広島とスコアレスドローでした。

一方4位につけていたヴィッセル神戸は、東京ヴェルディに4発快勝。引き分けに終わった京都や柏を抜いて、勝ち点57で2位浮上となっています。3位京都と4位柏は勝ち点56、5位町田と6位広島は勝ち点52となっています。

降格圏に沈むチームたちは、今節もなかなか勝ち点を伸ばせず。最下位のアルビレックス新潟が15位の名古屋グランパスと0−0のドロー。4連敗中だったチームは勝ち点1を手にしたものの、6月15日を最後にリーグ戦12試合連続白星がありません。

また19位湘南ベルマーレは上位につける川崎フロンターレに1点差の敗戦。18位横浜FCは、ファジアーノ岡山と0−0ドローに終わりました。一方、降格圏外ギリギリの17位横浜F・マリノスもガンバ大阪に敗れ、勝ち点を伸ばせず。17位横浜FMと18位横浜FCが勝ち点28、19位湘南は勝ち点25、20位新潟が勝ち点21となっています。

【23日のJ1第31節】

◆新潟 0−0 名古屋（デンカビッグスワンスタジアム）



◆鹿島 3−1 C大阪（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】知念慶（前半31分）レオ セアラ（後半8分）松村優太（後半23分）【C大阪】ヴィトール ブエノ（前半28分）

◆FC東京 1−0 福岡（味の素スタジアム）

得点【FC東京】マルセロ ヒアン（前半41分）

◆清水 0−0 浦和（IAIスタジアム日本平）

◆岡山 0−0 横浜FC（JFE晴れの国スタジアム）

◆柏 0−0 広島（三協フロンテア柏スタジアム）

◆川崎F 2−1 湘南（レモンガススタジアム平塚）

得点【川崎F】脇坂泰斗（前半28分）伊藤達哉（後半35分）【湘南】舘幸希（後半38分）

◆京都 1−1 町田（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】原大智（後半48分）【町田】岡村大八（前半16分）

◆G大阪 3−1 横浜FM（パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】満田誠（後半20分）デニス ヒュメット（後半25分）宇佐美貴史（後半34分）【横浜FM】天野純（後半15分）

◆神戸 4−0 東京V（ノエビアスタジアム神戸）得点【神戸】大迫勇也（前半10分）宮代大聖（前半38分、後半22分）エリキ（後半10分）