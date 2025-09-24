4月以来の本拠地4連敗から約20分後。2位日本ハムが敗れ、他力ながら優勝マジックが「5」に減ったことが救いだった。「いかんせん、点が入らないとね」。またも繰り返された拙攻のオンパレードに、小久保監督は嘆き節を口にした。

初回は左腕の田嶋からプロ初の1番起用だった谷川原が左越えの二塁打を放ちながら、後続が凡退。二回も先頭の栗原の三塁打からつくった絶好機を逃した。四回も唯一の連打で得点圏に走者を進めながら、2試合連続の零封負けを喫した。

今カードは3戦目までにつくった6度の満塁機で全て無得点。右脚のけがから復帰2戦目だった柳田も悪い流れを変えられなかった。初回、七回の好機で凡退するなど4打数無安打。5試合ぶりに先発出場した山川にも一発は出なかった。

4試合連続の1点差負けは今季初。「言いたいことはたくさんあるけど、（本拠地での）4連戦が終わり、明日から仙台。場所も変われば空気も変わる。ということでまた明日」。9連戦の残り5試合を見据え、小久保監督は強調した。

24日から楽天と3連戦、27日からは西武と2連戦を敵地で戦う。独走で優勝した昨季とは対照的に最終盤に試練が続くが、長いレギュラーシーズンも残り8試合。リーグ連覇を勝ち取るには、心機一転で前進するしかない。 （鬼塚淳乃介）